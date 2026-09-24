Τον δρόμο για τη φυλακή παίρνει ο 27χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 25χρονης στην Ηγουμενίτσα, καθώς μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν από κοινού την προσωρινή κράτησή του.

Η απόφαση αφορά την υπόθεση της γυναικοκτονίας που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία, αλλά και πανελλαδικά.

Όπως αναφέρει το Thespro.gr, ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε το πρωί της Πέμπτης 24 Σεπτεμβρίου στο Δικαστικό Μέγαρο Ηγουμενίτσας, όπου κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις για τις σοβαρές κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Σε βάρος του αποδίδονται, μεταξύ άλλων, ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας για όπλα και ναρκωτικά.

Το ζήτημα με τον συνήγορο υπεράσπισης

Παράλληλα, ιδιαίτερη εξέλιξη καταγράφηκε γύρω από την υπεράσπιση του 27χρονου. Σύμφωνα με πληροφορίες του Thespro.gr, ο ίδιος φέρεται να ζήτησε τον διορισμό δικηγόρου, επικαλούμενος οικονομική αδυναμία να καλύψει τα έξοδα της υπεράσπισής του.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, δικηγόροι από τη Θεσπρωτία στους οποίους απευθύνθηκε η σχετική διαδικασία φέρονται να μην αποδέχθηκαν την ανάληψη της υπόθεσης. Τελικά, διορίστηκε συνήγορος υπεράσπισης, ώστε να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της απολογίας του ενώπιον των δικαστικών αρχών.