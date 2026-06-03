Σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας έχουν τεθεί η νεοσύστατη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος («Ελληνικό FBI»), το Λιμενικό Σώμα και οι τελωνειακές αρχές της χώρας. Αιτία αποτελεί η επικείμενη παγκόσμια συγκέντρωση της διαβόητης λέσχης μοτοσικλετιστών «Hells Angels», η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί το τριήμερο 5 έως 7 Ιουνίου στο κάμπινγκ Δρέπανο της Ηγουμενίτσας, με τη συμμετοχή περίπου 5.000 μελών.

Η κινητοποίηση των Αρχών είναι δραστική, καθώς η αντίστοιχη διοργάνωση που είχε φιλοξενηθεί στην ίδια περιοχή πριν από μία δεκαετία είχε σημαδευτεί από μια τραγωδία: τον θανάσιμο ξυλοδαρμό ενός 41χρονου Έλληνα έξω από ένα ψητοπωλείο.

Το προφίλ της λέσχης «Hells Angels»

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έχει κατατάξει επίσημα τη λέσχη των «Αγγέλων της Κολάσεως» στις εγκληματικές οργανώσεις. Μέλη της οργάνωσης έχουν κατηγορηθεί για υποθέσεις εκβιασμών και εμπορίας ναρκωτικών, τόσο σε εγχώριο όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στο παρελθόν, τα κεντρικά γραφεία της λέσχης τους στο Κορωπί είχαν γίνει στόχος βομβιστικής επίθεσης.

Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ) έχει ήδη συντάξει απόρρητη έκθεση που χαρτογραφεί τη δραστηριότητα των συνολικά οκτώ λεσχών «Hells Angels» που λειτουργούν στην Ελλάδα, καθώς και των μελών τους.

Προκειμένου να θωρακιστεί η περιοχή ενόψει του τριημέρου, εφαρμόζεται ένας εκτεταμένος επιχειρησιακός σχεδιασμός. Η Αστυνομική Διεύθυνση Ηγουμενίτσας ενισχύεται άμεσα με προσωπικό από γειτονικούς νομούς. Παράλληλα, στην περιοχή μεταβαίνει ειδικό κλιμάκιο 30 αστυνομικών του «Ελληνικού FBI», στελεχωμένο κυρίως από έμπειρους πράκτορες της Δίωξης Ναρκωτικών.

Ήδη, έχουν πραγματοποιηθεί συσκέψεις κορυφής ανάμεσα σε ανώτατους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ., στελέχη του Λιμενικού και τελωνειακούς στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, καθώς από εκεί αναμένεται να εισέλθει ο κύριος όγκος των μοτοσικλετιστών.

Τέλος, έχουν ενεργοποιηθεί οι διωκτικοί μηχανισμοί των υπόλοιπων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό τον εντοπισμό και την επιτήρηση υπόπτων ή «προσώπων υψηλού ενδιαφέροντος» που ενδέχεται να ταξιδέψουν προς την Ελλάδα.