Έπεσαν οι σοβάδες στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Ηγουμενίτσας σήμερα το πρωί (07/11).

Οι σοβάδες κατέληξαν πάνω στα θρανία των μαθητών. Ευτυχώς τα παιδιά δεν ήταν μέσα στην αίθουσα, καθώς το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν την έναρξη των μαθημάτων.

Αυτό δεν είναι το πρώτο επικίνδυνο περιστατικό που έχει συμβεί στο σχολείο αυτό. Την περασμένη Τρίτη ξανά έπεσαν οι σοβάδες.

Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις, δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής καμία παρέμβαση για τις απαιτούμενες εργασίες συντήρησης, με το σχολείο να έχει μετατραπεί σε «παγίδα» για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Πηγή: Thespro.gr