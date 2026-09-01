Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (01/09) στην οδό Δαγκλή στην Ηγουμενίτσα, με αποτέλεσμα τον βαρύ τραυματισμό μιας 24χρονης γυναίκας.

Η νεαρή διακομίστηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Φιλιατών για σταθεροποίηση και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της σε νοσοκομείο των Ιωαννίνων, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Σύμφωνα με το thespro.gr, από τα μέχρι στιγμής στοιχεία προκύπτει ότι ο οδηγός του οχήματος ήταν ο σύντροφός της.

Η διακομιδή της 24χρονης στα Ιωάννινα

Αμέσως μετά το συμβάν, στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο που μετέφερε την 24χρονη στο Νοσοκομείο Φιλιατών. Εκεί, το ιατρικό προσωπικό κατέβαλε προσπάθειες και κατάφερε να σταθεροποιήσει την κατάσταση της υγείας της.

Ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας και της κρισιμότητας των τραυμάτων που φέρει, οι θεράποντες ιατροί έκριναν απαραίτητη την άμεση διακομιδή της σε νοσοκομείο των Ιωαννίνων. Η νεαρή γυναίκα νοσηλεύεται στη μονάδα αυξημένης φροντίδας με την κατάστασή της να χαρακτηρίζεται σοβαρή.

Στην Αστυνομία ο σύντροφος

Ο σύντροφος της 24χρονης, προσήχθη από τους αστυνομικούς του τμήματος της περιοχής και ανακρίνεται από τους αστυνομικούς.

Η προανάκριση διεξάγεται προκειμένου να αποσαφινιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα.