Στον Ανακριτή στην Ηγουμενίτσα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 27χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 25χρονης Πηνελόπης, καθώς οι γιατροί έκριναν, μετά την ιατρική εξέταση, ότι η κατάσταση της υγείας του επιτρέπει να μεταφερθεί και να δώσει την απολογία του ενώπιον των Δικαστικών Αρχών.

Ο 27χρονος νοσηλευόταν φρουρούμενος στη χειρουργική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Φιλιατών. Η μεταγωγή του στο Δικαστικό Μέγαρο Ηγουμενίτσας έχει προγραμματιστεί για τις 11:00.

Αρχικά, οι αρμόδιες Αρχές εξέταζαν το ενδεχόμενο να μεταβούν στο νοσοκομείο ο Ανακριτής και η Εισαγγελέας, ώστε η απολογία του να ληφθεί εκεί. Ωστόσο, μετά τη νεότερη εκτίμηση των γιατρών κρίθηκε ότι ο κατηγορούμενος μπορεί να μεταφερθεί με ασφάλεια στο Δικαστικό Μέγαρο.

Σε βάρος του 27χρονου έχουν ασκηθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών.

Οι αρχικοί ισχυρισμοί και οι αντιφάσεις

Την ίδια ώρα, οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται, προκειμένου να αποσαφηνιστούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης και να προκύψει τι ακριβώς προηγήθηκε της δολοφονίας της 25χρονης.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο 27χρονος έχει παραδεχθεί ότι σκότωσε την 25χρονη. Ωστόσο, κατά τα πρώτα στάδια της υπόθεσης φέρεται να είχε υποστηρίξει στις Αρχές ότι ο ίδιος και η νεαρή γυναίκα είχαν πέσει θύματα ληστείας.

Καθώς η έρευνα προχωρούσε, οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί φέρεται να παρουσίασαν αντιφάσεις, με τους αστυνομικούς να συγκεντρώνουν νέα στοιχεία για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το έγκλημα.

Η σορός της 25χρονης εντοπίστηκε σε κιόσκι κοντά στον ποδηλατόδρομο της Ηγουμενίτσας, ενώ ο 27χρονος βρέθηκε τραυματισμένος σε κοντινή απόσταση και μεταφέρθηκε για νοσηλεία στο Νοσοκομείο Φιλιατών.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται, μεταξύ άλλων, οι επικοινωνίες και τα κινητά τηλέφωνα των δύο, προκειμένου να ανασυντεθεί το χρονικό διάστημα πριν από τη μοιραία συνάντησή τους και να διαπιστωθεί τι προηγήθηκε.

Στο επίκεντρο της έρευνας το κίνητρο

Ιδιαίτερο βάρος αναμένεται να έχει η απολογία του 27χρονου ενώπιον του Ανακριτή, αφού μπορεί να δώσει απαντήσεις για το κίνητρο, αλλά και για τις ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας.

Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται από τις Αρχές είναι και η σύνδεση της επίθεσης με τον χωρισμό του ζευγαριού. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 27χρονος φέρεται να μην είχε αποδεχθεί το τέλος της σχέσης.

Μετά την απολογία του, ο Ανακριτής θα αποφασίσει για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση, όπως προβλέπεται από τη δικαστική διαδικασία.