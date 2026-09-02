Στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηγουμενίτσας οδηγείται ο 29χρονος που συνελήφθη μετά από σοβαρό επεισόδιο με θύμα την 24χρονη σύντροφό του, η οποία τραυματίστηκε βαρύτατα όταν έπεσε από το καπό του αυτοκινήτου του.

Το περιστατικό σημειώθηκε τις μεταμεσονύκτιες ώρες της Τρίτης (1/9), όταν μετά από έντονο διαπληκτισμό μεταξύ του ζευγαριού, ο 29χρονος έθεσε σε κίνηση το όχημά του, ενώ η 24χρονη βρισκόταν πάνω στο καπό.

Ο οδηγός συνέχισε την πορεία του, με αποτέλεσμα η νεαρή γυναίκα να πέσει στο οδόστρωμα και να τραυματιστεί σοβαρά.

Ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ ο 29χρονος

Παρά το γεγονός ότι οι Αρχές ενημερώθηκαν αρχικά για τροχαίο ατύχημα, η έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας οδήγησε στη σύλληψη του 29χρονου το πρωί της ίδιας ημέρας.

Στον έλεγχο αλκοολομέτρησης που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Κρίσιμη η κατάσταση της 24χρονης

Η 24χρονη μεταφέρθηκε εσπευσμένα αρχικά στο Νοσοκομείο Φιλιατών και στη συνέχεια στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της.

Η νεαρή γυναίκα φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ενώ οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών του περιστατικού.