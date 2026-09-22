Σε ανείπωτο πόνο βυθίστηκε η οικογένεια της 25χρονης Πηνελόπης, η οποία έφυγε άδικα από τη ζωή, όταν ο πρώην σύντροφός της την μαχαίρωσε μέχρι θανάτου το βράδυ της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου, στην Ηγουμενίτσα.

Αύριο, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η κηδεία της νεαρής κοπέλας. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 11:30 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου στη Μεταμόρφωση Αττικής.

Πρόκειται για την 11η γυναικοκτονία του 2026, ένα κοινωνικό φαινόμενο που όπως φαίνεται δεν έχει τέλος στην Ελλάδα. Η περυσινή χρονιά έκλεισε με 15 θύματα και στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων, οι δράστες ήταν σύζυγοι, σύντροφοι ή πρώην σύντροφοι των γυναικών που έχασαν τη ζωή τους.

Φίλοι και συγγενείς αναμένεται αύριο να πουν το τελευταίο αντίο στην 25χρονη.

Το χρονικό της γυναικοκτονίας

Η 25χρονη βρέθηκε βαριά τραυματισμένη στον ποδηλατόδρομο της Ηγουμενίτσας, το βράδυ της Κυριακής (20/9). Ένας διερχόμενος πολίτης ήταν εκείνος που την εντόπισε πεσμένη στο έδαφος και ενημέρωσε την Άμεση Δράση.

Ο 27χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε ήδη απομακρυνθεί από το σημείο και είχε κρυφτεί πίσω από θάμνους. Περίπου πέντε λεπτά αργότερα, τηλεφώνησε και ο ίδιος στο «100», επιχειρώντας να δώσει τη δική του εκδοχή για όσα είχαν συμβεί.

«Μας επιτέθηκαν τέσσερα άτομα με κουκούλες για να μας ληστέψουν, χτύπησαν εμένα και το κορίτσι μου. Δεν είμαι μακριά από το σημείο, ελάτε να με βρείτε», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς.

Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και εντόπισαν τον 27χρονο. Κατά την εξέτασή του διαπίστωσαν ότι έφερε τραύματα και αμυχές, τα οποία, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, είχε προκαλέσει ο ίδιος στον εαυτό του, προκειμένου να καταστήσει πιο πειστικό το σενάριο της ληστείας που είχε καταγγείλει.

Ο 27χρονος ομολόγησε το έγκλημά του μετά τις πιέσεις των ανδρών της αστυνομίας και τώρα νοσηλεύεται φρουρούμενος στο Νοσοκομείο Φιλιατών, ενώ πρόκειται να απολογηθεί την ερχόμενη Πέμπτη.

Οι «οικονομικές διαφορές»

Στην προφορική του ομολογία ο 27χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι η Πηνελόπη του χρωστούσε 2.000 ευρώ και συναντήθηκαν προκειμένου να διευθετήσουν τις διαφορές τους. «Μου χρωστούσε 2.000 ευρώ. Βρεθήκαμε για να τα βρούμε και να λήξει η διαφορά. Μαλώσαμε και θόλωσα», φέρεται να δήλωσε.

Πηγή: thespro