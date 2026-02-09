Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Σάμου ανακοίνωσε την τοποθέτηση ημιαυτόματου εξωτερικού απινιδωτή (AED) στο Διοικητήριο της Διοίκησης Άμυνας Νήσου Ικαρίας, ενισχύοντας ουσιαστικά την ασφάλεια και την ετοιμότητα παροχής πρώτων βοηθειών σε περίπτωση ανάγκης.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, ο απινιδωτής αποτελεί ευγενική προσφορά της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.) και αποσκοπεί στη διασφάλιση της υγείας και της ανθρώπινης ζωής των στελεχών.

«Η πρωτοβουλία αυτή αναδεικνύει ότι η μέριμνα για το προσωπικό και η προστασία της ανθρώπινης ζωής αποτελούν διαρκή προτεραιότητα, πέρα από θεσμική υποχρέωση. Η δυνατότητα άμεσης παρέμβασης σε κρίσιμα περιστατικά είναι καθοριστική, ιδιαίτερα σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές», τονίζεται μεταξύ άλλων.