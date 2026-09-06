Θρήνος στην Ζαχάρω Ηλείας για τον 58χρονο που έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία μπροστά στον γιο του.

Ο Γιώργος Ευθυμιόπουλος ήταν πολύ αγαπητός στην τοπική κοινωνία της Ζαχάρως και η είδηση έχει συγκλονίσει τους συμπολίτες του. Το τελευταίο διάστημα είχε μεταβεί από την Ηλεία στην Αθήνα για εργασία. Υπέστη ηλεκτροπληξία μπροστά στα μάτια του παιδιού του.

Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός γιου, ενώ όλοι όσοι τον γνώριζαν, είχαν να πουν για την εργατικότητά του, αφού είχε ασχοληθεί με αρκετές εργασίες και για πολλά χρόνια στην περιοχή της Ζαχάρως και προσπαθούσε να συντηρήσει με σκληρή δουλειά την οικογένειά του, κάτι που τον οδήγησε και στην μετακόμισή του το τελευταίο χρονικό διάστημα στην Αθήνα.

Πηγή: Patris News