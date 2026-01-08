Στιγμές πανικού και έντονης ανησυχίας προκάλεσε στο Γιαννιτσοχώρι Ηλείας ανεμοστρόβιλος, που εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες, με το πιο σοβαρό περιστατικό να αφορά την ανατροπή αυτοκινήτου που βρισκόταν εν κινήσει. Η γυναίκα που το οδηγούσε εγκλωβίστηκε για λίγα λεπτά μέσα στο όχημα, βιώνοντας ισχυρό σοκ, ωστόσο δεν τραυματίστηκε.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι ριπές του ανέμου ήταν εξαιρετικά ισχυρές, αιφνιδιάζοντας την οδηγό, η οποία έχασε τον έλεγχο του οχήματος όταν αυτό παρασύρθηκε και ανετράπη.

Ο ανεμοστρόβιλος διήρκησε λίγα μόλις λεπτά, ωστόσο προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε αγροτικές εγκαταστάσεις. Θερμοκήπια υπέστησαν σοβαρές φθορές, με μεταλλικά στοιχεία και νάιλον καλύμματα να αποκολλώνται και να παρασύρονται από τον άνεμο σε μεγάλη απόσταση.

Από το φαινόμενο δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ υπήρξαν υλικές ζημιές. Οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε διαδικασία αποτίμησης της κατάστασης, με τους κατοίκους να κάνουν λόγο για ένα από τα πιο έντονα και αιφνίδια καιρικά φαινόμενα που έχουν βιώσει στην περιοχή.

Πηγή: ilialive.gr