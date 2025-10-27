Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Την ύπαρξη και τη δράση ενός ακόμη κυκλώματος που εκμεταλλευόταν μετανάστες στην Ηλεία, αποκάλυψε η έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας.

Στην υπόθεση εμπλέκονται σύμφωνα με πληροφορίες, ένας υπήκοος Πακιστάν, που φέρεται να έχει τη «βάση» του στην Ηλεία και να συντονίζει τις μεταφορές, καθώς και ένας ανήλικος ομοεθνής του, ο οποίος είχε αναλάβει τον ρόλο της παραλαβής και προώθησης αλλοδαπών στο εσωτερικό της χώρας.

Το νήμα της υπόθεσης, άρχισε να ξετυλίγεται στον σταθμό υπεραστικών λεωφορείων της Ηγουμενίτσας. Εκεί, αστυνομικοί του Τμήματος Αλλοδαπών, εντόπισαν και συνέλαβαν τέσσερις γυναίκες από το Νεπάλ, ηλικίας 22, 22, 23 και 31 ετών, τη στιγμή που ένας 17χρονος αλλοδαπός τούς προμήθευε εισιτήρια για λεωφορείο, με προορισμό τη Μανωλάδα.

Από την αστυνομική έρευνα, προέκυψε ότι οι γυναίκες είχαν εισέλθει παράνομα στη χώρα, μέσω των ελληνοαλβανικών συνόρων. Ο ανήλικος υπήκοος Πακιστάν, ενεργούσε κατ’ εντολή ενός ενήλικου ομοεθνούς του, ο οποίος αναζητείται από τις Αρχές.

Το συγκεκριμένο άτομο φέρεται να δραστηριοποιείται στην Ηλεία, αναλαμβάνοντας την υποδοχή και την καθοδήγηση των μεταναστών που φτάνουν στην περιοχή, προκειμένου να απασχοληθούν σε αγροτικές καλλιέργειες.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας. Ο ανήλικος κατηγορείται για διευκόλυνση προώθησης μεταναστών στο εσωτερικό της χώρας, ενώ οι τέσσερις γυναίκες από το Νεπάλ, για παράνομη είσοδο στην Ελλάδα.

Πηγή: patris news