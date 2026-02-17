Σε κατάσταση πλήρους αποκλεισμού βρίσκεται το Μαζαράκι Πηνείας, στην Ηλεία, καθώς η κατολίσθηση που εξελίσσεται στην περιοχή, έχει αποκόψει εντελώς και τους δύο δρόμους πρόσβασης προς το χωριό. Ο ένας κεντρικός δρόμος είχε ήδη υποστεί σοβαρές ζημιές τις προηγούμενες ημέρες, ενώ η νέα υποχώρηση του εδάφους, έθεσε εκτός λειτουργίας και τη δεύτερη είσοδο, καθιστώντας αδύνατη κάθε οδική σύνδεση με τις γύρω περιοχές.

Το φαινόμενο παρουσιάζει συνεχή και δυναμική εξέλιξη, με μετακινήσεις εδάφους σε εκτεταμένο μέτωπο που ξεπερνά τα 700 μέτρα.

Μηχανήματα του Δήμου επιχειρούν παρεμβάσεις όπου είναι εφικτό, ωστόσο οι εργασίες πραγματοποιούνται υπό τον διαρκή κίνδυνο νέων καταρρεύσεων. Παράλληλα, έχει προγραμματιστεί αυτοψία από γεωλόγο, ενώ έχει ζητηθεί και η συνδρομή του ΕΑΓΜΕ για την επιστημονική εκτίμηση της κατάστασης.

Η επιδείνωση επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα των κατοίκων, ενώ αυξάνεται και ο αριθμός των κατοικιών που θεωρούνται εκτεθειμένες στον κίνδυνο.

Οι γονείς μετέφεραν στα χέρια τους μαθητές μέσα από χωράφια

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση για τους μικρούς μαθητές. Μετά τον πλήρη αποκλεισμό, γονείς και άλλοι κάτοικοι, αναγκάστηκαν να τους μεταφέρουν στα χέρια και να τους περάσουν μέσα από χωράφια, ώστε να αποφύγουν τα επικίνδυνα σημεία και να καταφέρουν να επιστρέψουν με ασφάλεια στα σπίτια τους.

Ο οικισμός παραμένει χωρίς οδική πρόσβαση, με τις αρμόδιες Αρχές να αναμένουν τις εκτιμήσεις των ειδικών για τα επόμενα βήματα, και τα απαραίτητα μέτρα αποκατάστασης και προστασίας των κατοίκων.

