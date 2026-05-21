Μαθητής σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής από την Ηλεία νοσηλεύεται σε σοβαρή, αλλά σταθερή κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών με μηνιγγίτιδα.

Την περασμένη Τρίτη εκδηλώθηκε το περιστατικό, όταν ο μαθητής παρουσίασε υψηλό πυρετό και ανησυχητικά συμπτώματα. Το νεαρό αγόρι διακομίστηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Πύργου, με τους γιατρούς να κάνουν διάγνωση για μηνιγγίτιδα και να κρίνουν απαραίτητο ο μαθητής να μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο στο Ρίο όπου εκεί διασωληνώθηκε.

Στην σχολική κοινότητα του ανήλικου έχει μεταφερθεί ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας, ωστόσο οι γονείς βρίσκονται σε καθεστώς φόβου, καθώς δεν τους έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για το περιστατικό. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής στην Πάτρα έχει ήδη γίνει αποδέκτης παραπόνων από γονείς, οι οποίοι ζητούν άμεσες απαντήσεις.

Ο Νομαρχιακός Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και ΑμεΑ Νομού Ηλείας «Ήλις» με επιστολή του εκφράζει την ανησυχία του για την παντελή απουσία επίσημης ενημέρωσης προς τους γονείς και το προσωπικό.

Γονείς και προσωπικό αναρωτιούνται ποιος είναι ο λόγος που η σχολική μονάδα συνεχίζει να λειτουργεί παρά το επιβεβαιωμένο κρούσμα.

Αναλυτικά η επιστολή του Συλλόγου

«Αίτημα άμεσης ενημέρωσης και εφαρμογής υγειονομικών πρωτοκόλλων λόγω κρούσματος μηνιγγίτιδας

Ο Νομαρχιακός Σύλλογός Γονέων και Κηδεμόνων και Αμεα Νομού Ηλείας Ήλις εκφράζει την έντονη ανησυχία του σχετικά με πληροφορίες περί επιβεβαιωμένου κρούσματος μηνιγγίτιδας σε μαθητή σχολείου ειδικής αγωγής, καθώς και για την απουσία επίσημης ενημέρωσης προς γονείς, προσωπικό και αρμόδιους φορείς.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν περιέλθει σε γνώση μας, συνεχίζεται η λειτουργία της σχολικής μονάδας με παρουσία στενής οικογενειακής επαφής του νοσούντος μαθητή, χωρίς να έχει υπάρξει ενημέρωση σχετικά με τις οδηγίες των αρμόδιων υγειονομικών αρχών και την εφαρμογή των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων.

Δεδομένου ότι πρόκειται για δομή ειδικής αγωγής με ευάλωτους μαθητές, ζητούμε άμεσα:

Επίσημη ενημέρωση σχετικά με το περιστατικό.

Διευκρίνιση για το εάν έχει ενημερωθεί ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας και οι αρμόδιες υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας.

Ενημέρωση για τα μέτρα που έχουν ληφθεί εντός της σχολικής μονάδας.

Διευκρίνιση σχετικά με την παρουσία στενών οικογενειακών επαφών του νοσούντος μαθητή στον σχολικό χώρο.

Διαβεβαίωση ότι τηρούνται πλήρως τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα για την προστασία μαθητών και εργαζομένων.

Η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των παιδιών και των εργαζομένων οφείλει να αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και απαιτεί υπεύθυνη και άμεση ενημέρωση της σχολικής κοινότητας.

Για τον Σύλλογο

Η Πρόεδρος

Αγαθή Ρηγοπούλου

Η Γραμματέας

Ασημίνα Ζάρκου».

Πηγή: PatrisNews