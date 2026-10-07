Τραγική κατάληξη έχει το βίαιο περιστατικό σε βάρος ενός άτυχου σκύλου στην Αρετή του Δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης στην Ηλεία. Το καημένο ζώο δέχθηκε πυροβολισμό στην περιοχή της μουσούδας και δεν κατάφερε να ξεπεράσει τα σοβαρά τραύματά του, με αποτέλεσμα να αποφασίσουν οι κτηνίατροι που τον περίεθαλψαν να του κάνουν ευθανασία.

Ο σκύλος εντοπίστηκε να κυκλοφορεί αιμόφυρτος στον δρόμο με εμφανή τραύματα στο πρόσωπο, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των φιλόζωων της περιοχής.

Η Φιλοζωική Ένωση Λεχαίνών «Rea & Friends» κατήγγειλε πως το ζώο πυροβολήθηκε από άγνωστο δράστη και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το συμβάν διερευνούνται από τις αστυνομικές Αρχές.

Ο σκυλάκος μεταφέρθηκε σε κτηνιατρείο, προκειμένου να λάβει ιατρική φροντίδα, ωστόσο, οι βλάβες που έχει υποστεί είναι ανεπανόρθωτες και έτσι αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί ευθανασία για μην ταλαιπωρηθεί περαιτέρω.

Αναζητείται ο δράστης

Οι Αρχές έχουν ενημερωθεί για το περιστατικό και στις Αρχές έχει ήδη καταθέσει η πρόεδρος της Φιλοζωικής Λεχαινών, Άντα Παναγιωτοπούλου.

Η προανάκριση συνεχίζεται με στόχο την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του δράστη, ενώ από τη φιλοζωική έχει εκφραστεί ανησυχία και για ακόμη ένα αδέσποτο ζώο που κυκλοφορούσε στην ίδια περιοχή και έκτοτε αγνοείται.

Πηγή: Patris News