Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται από το μεσημέρι της Δευτέρας (19/10) ένας Έλληνας στην Ηλεία, μετά από στοχευμένη επιχείρηση των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Πύργου. Παράλληλα, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, οι Αρχές αναζητούν έναν ακόμα Έλληνα, ο οποίος συνδέεται συγγενικά με τον συλληφθέντα. Σε βάρος και των δύο έχει σχηματιστεί βαρύτατη δικογραφία για καλλιέργεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών σε βαθμό κακουργήματος.

Η ανακάλυψη της οργανωμένης φυτείας

Έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. εντόπισαν μια πλήρως οργανωμένη καλλιέργεια κάνναβης σε δασική περιοχή, σε μικρή απόσταση από αγροικία του κατηγορουμένου. Στο σημείο βρέθηκαν συνολικά 310 δενδρύλλια, το ύψος των οποίων έφτανε έως και τα 3,5 μέτρα, καθώς και 30 κορμοί από φυτά που είχαν ήδη συγκομιστεί. Για την άρδευση της φυτείας χρησιμοποιούνταν λάστιχο συνδεδεμένο με πλαστική δεξαμενή νερού χωρητικότητας 5 τόνων, τοποθετημένη κοντά στην αγροικία.

Ευρήματα σε κατοικία

Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν νομότυπη έρευνα στο σπίτι του πρώτου κατηγορουμένου, όπου εντόπισαν και κατέσχεσαν:

– 300 γραμμάρια ημίχλωρης κάνναβης (φούντες), μοιρασμένα σε δύο τελάρα,

– 6 γλάστρες με φυτά κάνναβης στην ταράτσα της οικίας,

– 1 λειτουργική ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

– 2 συσκευές κινητών τηλεφώνων.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου.