Μεγάλη είναι η αναστάτωση και η κοινωνική κατακραυγή στην Ηλεία, μετά το σοκαριστικό περιστατικό θανάτωσης ενός αδέσποτου σκύλου στην περιοχή της Γαστούνης. Το θέμα έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις, καθώς η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία (ΠΦΠΟ) παρενέβη ενεργά, ζητώντας την άμεση διαλεύκανση των συνθηκών, κάτω από τις οποίες, έχασε τη ζωή του το ζώο.

Κύμα οργής και επικήρυξη του δράστη

Η κοινή γνώμη παρακολουθεί με αγανάκτηση τις εξελίξεις, ειδικά μετά την κυκλοφορία σχετικού οπτικοακουστικού υλικού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο βίντεο έχει καταγραφεί η στιγμή του συμβάντος, ωστόσο η έλλειψη ορατότητας στις πινακίδες του εμπλεκόμενου οχήματος δυσχεραίνει το έργο των Αρχών, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για γυναίκα οδηγό.

Για τον λόγο αυτό, έχει οριστεί χρηματικό ποσό 3.000 ευρώ ως αμοιβή για οποιονδήποτε διαθέτει βάσιμες πληροφορίες που θα οδηγήσουν στην ταυτοποίηση και τη σύλληψη του υπευθύνου.

Το σοκαριστικό βίντεο που ακολουθεί και καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας στη Γαστούνη, καταγράφει καρέ-καρέ τη θανάτωση του μικρόσωμου ζωντανού που ζούσε στην περιοχή όλη του την ζωή.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 18 Ιουνίου, στην περιοχή Σταθμός, και έχει ήδη καταγγελθεί στο οικείο Αστυνομικό Τμήμα. Στο βιντεοληπτικό υλικό διακρίνεται ένα γκρι όχημα να προσεγγίζει το σημείο όπου βρίσκεται ο σκύλος.

Το αυτοκίνητο επιβραδύνει και σταματά μπροστά στο ζώο, το οποίο είναι εμφανώς ορατό μέσα στη δέσμη των φώτων του οχήματος. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο οδηγός του οχήματος πατάει γκάζι και περνά πάνω από τον σκύλο, αφήνοντάς τον νεκρό στο οδόστρωμα, ενώ απομακρύνεται σαν να μην συνέβη τίποτε από το σημείο.

Δείτε το βίντεο (Προσοχή: σκληρές εικόνες)

Επίσημο αίτημα στην Αστυνομία για τις έρευνες

Η Ομοσπονδία έχει ήδη κινηθεί νομικά και θεσμικά, αποστέλλοντας έγγραφο προς το Αστυνομικό Τμήμα Γαστούνης. Στόχος είναι η επίσημη ενημέρωση για την πορεία της προανάκρισης. Τα ερωτήματα επικεντρώνονται στο αν έχει ήδη σχηματιστεί σχετική δικογραφία, αν οι Αρχές βρίσκονται κοντά στα ίχνη των υπόπτων, και με ποιον τρόπο αξιοποιούνται τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους.

Ζήτημα ασφάλειας και κοινωνικού πολιτισμού

Από την πλευρά των φιλοζωικών οργανώσεων υπογραμμίζεται ότι η αυστηρή τιμωρία όσων κακοποιούν ή θανατώνουν ζώα δεν αποτελεί απλώς νομική υποχρέωση, αλλά και πάγιο αίτημα της κοινωνίας που ενισχύει το αίσθημα δικαιοσύνης. Η ΠΦΠΟ ξεκαθαρίζει ότι θα παραμείνει πάνω από την υπόθεση, υπενθυμίζοντας πως ο σεβασμός απέναντι στα ζώα αποτελεί τον καθρέφτη του πολιτισμού και της υπευθυνότητας μιας χώρας.

Η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας

«Αίτημα ενημέρωσης για την πορεία διερεύνησης της θανάτωσης αδέσποτου σκύλου στη Γαστούνη Ηλείας

Η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία απέστειλε επίσημο αίτημα προς το Αστυνομικό Τμήμα Γαστούνης Πηνειού, ζητώντας ενημέρωση σχετικά με την πορεία διερεύνησης της υπόθεσης θανάτωσης αδέσποτου σκύλου από όχημα στη Γαστούνη Ηλείας.

Το περιστατικό, το οποίο έχει καταγραφεί σε οπτικοακουστικό υλικό και έχει λάβει μεγάλη δημοσιότητα μέσω των μέσων ενημέρωσης και των κοινωνικών δικτύων, έχει προκαλέσει έντονη αγανάκτηση και ανησυχία τόσο στην τοπική κοινωνία, όσο και σε πολίτες και φιλοζωικούς φορείς σε ολόκληρη τη χώρα.

Με την επιστολή της, η Ομοσπονδία ζητά να πληροφορηθεί, στο μέτρο που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, εάν έχει σχηματισθεί σχετική δικογραφία, εάν έχουν ταυτοποιηθεί ή αναζητούνται οι εμπλεκόμενοι, εάν έχουν συλλεχθεί και αξιολογηθεί τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία, καθώς και εάν έχουν κινηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των ζώων.

Η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία αναγνωρίζει το έργο των αρμόδιων Αρχών και τονίζει ότι η διερεύνηση τέτοιων περιστατικών απαιτεί τον αναγκαίο χρόνο και την τήρηση των νόμιμων διαδικασιών. Ωστόσο, υπογραμμίζει ότι η αποτελεσματική αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης και θανάτωσης ζώων αποτελεί ζήτημα ιδιαίτερου κοινωνικού ενδιαφέροντος και συμβάλλει στην εμπέδωση του αισθήματος δικαίου και ασφάλειας των πολιτών.

Η προστασία των ζώων δεν αποτελεί μόνο νομική υποχρέωση της Πολιτείας, αλλά και δείκτη πολιτισμού και κοινωνικής ευθύνης. Για τον λόγο αυτό, η Ομοσπονδία θα συνεχίσει να παρακολουθεί την εξέλιξη της υπόθεσης και να στηρίζει κάθε προσπάθεια για την πλήρη διαλεύκανσή της».