Οι συνεχείς ισχυρές βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών, έπληξαν αρκετές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Ηλεία. Κατολισθήσεις προκάλεσαν καταστροφές στο οδικό δίκτυο, εκκενώσεις σπιτιών και οικισμών αλλά και αποκλεισμό χωριών, όπως στο Μαζαράκι, με γονείς να μεταφέρουν στην πλάτη τους μαθητές, μέσα από χωράφια, καθώς ο δρόμος είχε κλείσει.

Γονείς μετέφεραν μαθητές στην πλάτη μέσα σε χωράφια

Ειδικότερα, οι μαθητές από το χωριό Μαζαράκι, που είχαν μεταβεί το πρωί στο σχολείο αποκλείστηκαν και για να επιστρέψουν σπίτια τους, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, χρειάστηκε η βοήθεια συγγενών, φίλων και άλλων πολιτών για να μπορέσουν να περάσουν σηκωμένα στους ώμους μέσα από διπλανό χωράφι για μπουν μέσα στο χωριό.

Παράλληλα, οι περίπου 150 κάτοικοι αποκλείστηκαν, καθώς κατολίσθηση έκλεισε από χώματα και βράχια και τις δύο εισόδους του χωριού.

Εργασίες για την αποκατάσταση των ζημιών

Σημειώνεται ότι συνεργείο ολοκλήρωσε τις εργασίες ενός πρόχειρου ανοίγματος της μιας εισόδου χθες, ενώ σήμερα θα συνεχιστούν οι εργασίες, προκειμένου να αποκατασταθούν οι ζημιές.

Αποκολλήθηκε βράχος 40 τόνων στο Κατάκολο

Στο Κατάκολο βράχος 40 τόνων που αποκολλήθηκε από το βουνό συγκρατείται από συρματόσχοινα προκειμένου να μην κατρακυλήσει στην πλαγιά και να φτάσει μέχρι την προκυμαία.

Σημειώνεται ότι κάτω από τον βράχο υπάρχουν περίπου 10 σπίτια τα οποία εκκενώθηκαν προληπτικά, ενώ και ο κεντρικός δρόμος για το λιμεναρχείο παραμένει κλειστός.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ, apohxos