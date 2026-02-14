Σημαντικά προβλήματα προκάλεσε το πέρασμα της κακοκαιρίας από πολλές περιοχές της χώρας, με πλημμύρες και κατολισθήσεις να «δοκιμάζουν» αντοχές και υποδομές. Εικόνες καταστοφής στην Ηλεία, όπου οι ζημιές σε αγροτικές εκτάσεις και κατοικημένες περιοχές είναι εκτεταμένες.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, σφοδρές καταιγίδες και συνεχείς βροχοπτώσεις έπληξαν την Ηλεία, την Αχαΐα, την Ήπειρο, την Κρήτη, τη Ζάκυνθος και την Κέρκυρα. Σε ορισμένες περιοχές το ύψος της βροχής άγγιξε επίπεδα ρεκόρ 15ετίας, φτάνοντας έως και τα 2.000 χιλιοστά.

Ανεμοστρόβιλος στην Ιεράπετρα Κρήτης που κατέστρεψε ολόκληρο θερμοκήπιο

Καταστροφή στον κάμπο της Ηλείας

Η κατάσταση στον κάμπο της Ηλείας χαρακτηρίζεται δραματική. Στην περιοχή της Ανδραβίδας και ειδικότερα στο Πλουτοχώρι, τα νερά του Αλφειός υπερχείλισαν, μετατρέποντας χιλιάδες στρέμματα καλλιεργήσιμης γης σε μία απέραντη λίμνη. Θερμοκήπια καταστράφηκαν ολοσχερώς, αγροτικός εξοπλισμός υπέστη σοβαρές ζημιές και πολλοί παραγωγοί κάνουν λόγο για ολική απώλεια της φετινής σοδειάς. Οι αγρότες βρίσκονται σε απόγνωση, βλέποντας τον κόπο μιας ολόκληρης χρονιάς να χάνεται μέσα σε λίγες ώρες.

Κατάκολο: Βράχος 40 τόνων απειλεί κατοικίες

Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η κατάσταση στο Κατάκολο, όπου αποκολλήθηκε βράχος περίπου 40 τόνων πάνω από κατοικημένη περιοχή. Με εντολή της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πύργου εκκενώθηκαν προληπτικά δέκα κατοικίες, ενώ ο κεντρικός δρόμος στο ύψος του πρώην τουριστικού περιπτέρου έκλεισε για λόγους ασφαλείας.

Η προϊσταμένη Πολιτικής Προστασίας, Κική Διονυσοπούλου, τόνισε ότι το μέτρο λήφθηκε καθαρά προληπτικά, έως ότου ολοκληρωθεί ο έλεγχος σταθερότητας του εδάφους. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της κοινότητας Κατακόλου, Φραγκίσκος Κολόσακας, έκανε λόγο για πρωτόγνωρη κατάσταση, επισημαίνοντας ότι αν ο στρογγυλός βράχος αποκολληθεί, ενδέχεται να κυλήσει ανεξέλεγκτα προς τη θάλασσα, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε υποδομές.

Κάτοικοι περιγράφουν στιγμές έντονης αγωνίας, καθώς είδαν τον βράχο να μετακινείται και εγκατέλειψαν άμεσα τα σπίτια τους.

Προβλήματα σε Αχαΐα, Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κρήτη

Στην Αχαΐα, η περιοχή Μετόχι μετατράπηκε σε «λίμνη», καθώς ο Λαρισσός και η λίμνη στην Καλόγρια υπερχείλισαν, πλημμυρίζοντας καλλιέργειες και δρόμους, με το ύψος του νερού να φτάνει έως και τα 70 εκατοστά. Πλημμυρικά φαινόμενα σημειώθηκαν και στο Δάσος της Στροφυλιάς.

Εικόνες καταστροφής:

Στην Κέρκυρα, συνεχίζονται οι κατολισθήσεις στην Παλαιοκαστρίτσα, με βράχους να καταλήγουν στο οδικό δίκτυο, ενώ στο χωριό Ζυγός σημειώθηκε καθίζηση περίπου 100 μέτρων επαρχιακού δρόμου.

Παρακολουθήστε το σχετικό βίντεο:

Στην Κρήτη, στον Δήμο Φαιστού, υποχώρησε γέφυρα που συνδέει το Λαγολιό με το Τυμπάκι, οδηγώντας σε αποκλεισμό της περιοχής, ενώ στη Ζάκυνθο κατολίσθηση στην Αγία Τριάδα απείλησε κατοικία.

Ανησυχία των κατοίκων και της δημοτικής Αρχής

Σε εξέλιξη η αποτίμηση των ζημιών

Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ξεκινήσει την καταγραφή και αποτίμηση των ζημιών, με ιδιαίτερη έμφαση στις αγροτικές εκτάσεις της Ηλείας, όπου η καταστροφή χαρακτηρίζεται εκτεταμένη. Οι τοπικές Αρχές παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς σε πολλές περιοχές το έδαφος έχει κορεστεί από τα νερά και ο κίνδυνος νέων κατολισθήσεων παραμένει υψηλός.

Η επόμενη ημέρα βρίσκει τις τοπικές κοινωνίες αντιμέτωπες με σοβαρές προκλήσεις, καθώς καλούνται να διαχειριστούν τις συνέπειες ενός ακραίου καιρικού φαινομένου που άφησε βαθιές πληγές σε υποδομές, περιουσίες και αγροτική παραγωγή.