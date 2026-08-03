Σε διακοπή της κυκλοφορίας στην Ολυμπία Οδό, στον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου στο ρεύμα προς Πύργο, προχώρησαν οι Αρχές εξαιτίας της πυρκαγιάς, που ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (03/08) σε γεωργική έκταση και βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή του Τραγανού Ηλείας.

Πραγματοποιείται εκτροπή των οχημάτων μεταξύ Κυλλήνης και Γαστούνης στο ρεύμα προς Πύργο.

Στο σημείο επιχειρούν 49 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 12 οχήματα, ανάμεσα στους οποίους 22 Τσέχοι πυροσβέστες με 3 οχήματα.

«Με εντολή της Τροχαίας, πραγματοποιείται εκτροπή κυκλοφορίας μεταξύ Κυλλήνης και Γαστούνης στο ρεύμα προς Πύργο, λόγω πυρκαγιάς στην περιοχή Τραγανό του Δήμου Πηνειού Ηλείας» αναφέρει η Ολυμπία Οδός.