Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση των Αρχών στην ευρύτερη περιοχή του Γρύλλου Ηλείας, μετά τον εντοπισμό ανθρώπινης σορού από κυνηγό που βρισκόταν για κυνήγι στην περιοχή. Ο κυνηγός αντιλήφθηκε τη σορό σε δύσβατο αγροτικό σημείο και ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές, οι οποίες σπεύδουν στο σημείο.

Πού επικεντρώνονται οι έρευνες

Η σορός εντοπίστηκε σε περιοχή όπου τις τελευταίες ημέρες επικεντρώνονταν οι έρευνες για τον 63χρονο άνδρα από τον Γρύλλο του Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από τις 6 του μήνα. Από την πρώτη στιγμή είχε σημάνει συναγερμός, με τους οικείους του να δηλώνουν την εξαφάνισή του και τις Αρχές να ξεκινούν εκτεταμένες έρευνες.

Στο σημείο κατευθύνονται αστυνομικές δυνάμεις και κλιμάκιο της Πυροσβεστικής, προκειμένου να γίνει αυτοψία και να διαπιστωθεί εάν η σορός ανήκει στον αγνοούμενο άνδρα.

Πηγή: patris