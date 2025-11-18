Επιμέλεια: Ηρακλής Μεσσαριτάκης

Μια ληστεία βγαλμένη από σχολή… αυτοσχέδιων μεταμφιέσεων εκτυλίχθηκε σε καφέ στην Εθνική Οδό Πύργου–Πατρών, στη Μαραθιά Ηλείας.

Ο επίδοξος ληστής αποφάσισε να κρύψει τα χαρακτηριστικά του με μια πετσέτα στο κεφάλι, προφανώς πιστεύοντας ότι έτσι γίνεται αόρατος. Το σχέδιο, όμως, κατέρρευσε κυριολεκτικά: την ώρα που προσπάθησε να το σκάσει, η πετσέτα γλίστρησε, αποκαλύπτοντας πανηγυρικά το πρόσωπό του.

Το βίντεο του patrisnews, είναι από μόνο του μικρή ταινία μικρού μήκους: ο δράστης, βλέποντας τη μεταμφίεσή του στο πάτωμα, μένει για λίγα δευτερόλεπτα στήλη άλατος, σκύβει με μια ηρωική αποφασιστικότητα, ξαναφοράει την πετσέτα και αποχωρεί με το ύφος «δεν έγινε και τίποτα παιδιά».

Οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν άμεσα τα στοιχεία του, τον εντόπισαν στα Σαβάλια και τον συνέλαβαν. Πάνω του βρήκαν και κατάσχεσαν το εντυπωσιακό… ποσό των 15 ευρώ, ενώ εξετάζεται αν έχει σχέση και με άλλες αντίστοιχες… «καλλιτεχνικές» προσπάθειες.

Ο άνδρας οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας, στην παράλληλη έδρα της Αμαλιάδας, για την περαιτέρω διαδικασία.