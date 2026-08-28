«Μάχη» για τη ζωή του δίνει ένας 8χρονος στο νοσοκομείο Πύργου μετά από βουτιές στη θάλασσα.

Το μικρό αγόρι έπαιζε με συνομήλικούς του στην παραλία της Μαραθιάς το απόγευμα της Παρασκευής 28 Αυγούστου, όταν κάτω από μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες συνθήκες κατάπιε μεγάλη ποσότητα νερού.

Οι στιγμές που ακολούθησαν ήταν δραματικές, στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε αρχικά τον 8χρονο στο νοσοκομείο Αμαλιάδας. Οι γιατροί έκαναν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του, ενώ από το στομάχι του απομάκρυναν ποσότητα νερού που ξεπερνούσε το ένα λίτρο.

Ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης της υγείας του μικρού αγοριού, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο νοσοκομείο Πύργου, όπου συνεχίζεται η νοσηλεία του και η προσπάθεια των γιατρών.

Πηγή: Patris News