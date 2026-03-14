Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου (14/3), στην περιοχή του Ελαιώνα προς το Χειμαδιό, στην περιοχή Βυτιναίικα.

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Στην περιοχή επιχειρούν ενισχυμένες δυνάμεις της Πυροσβεστικής υπηρεσίας από τον Πύργο και τις όμορες υπηρεσίες, με την φωτιά να εντοπίζεται σε δύο μέτωπα, κατακαίγοντας αναγεννημένο δάσος.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στα Βυτιναίικα Πύργου Ηλείας. Κινητοποιήθηκαν 55 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 6ης και 18ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα και 1 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 14, 2026

Ειδικότερα, όπως μεταδίδει το ilialive, ήδη επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 6ης και 18ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα και 1 αεροσκάφος. Παράλληλα συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

Ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών – Έχει ζητηθεί η συνδρομή εναέριων μέσων

Λόγω του δύσβατου ανάγλυφου της περιοχής, το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων είναι ιδιαίτερα δύσκολο, με τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν πλέον στο σημείο, να το κάνουν δυσκολότερο. Έχουν ήδη ζητηθεί εναέρια μέσα και επιπλέον ενισχύσεις. Προς το μέτωπο της πυρκαγιάς κινούνται και δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας της περιφερειακής ενότητας Ηλείας και του Δήμου Πύργου.

Παράλληλα με τα εναέρια μέσα που έχουν ζητηθεί, κινούνται και ενισχύσεις με υδροφόρες ιδιωτών, στο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας.