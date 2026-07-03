Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 55χρονο άνδρα σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (02/07) στην περιοχή του Σαμικού στην Ηλεία.

Το δυστύχημα συνέβη κατά τη διάρκεια της επιστροφής του οδηγού από παραθαλάσσια περιοχή.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, ο 55χρονος κινούνταν με δίκυκλο όχημα όταν κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας.

Το όχημα εξετράπη της πορείας του, βγήκε εκτός του οδοστρώματος και προσέκρουσε με μεγάλη σφοδρότητα σε σιδερένια κολόνα ηλεκτροφωτισμού.

Σύμφωνα με το patrisnews o 55χρονος υπέστη βαρύτατα τραύματα και ο θάνατός του, ήταν ακαριαίος.

Την προανάκριση για τον ακριβή προσδιορισμό των αιτίων και των συνθηκών κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε η εκτροπή του δίκυκλου έχει αναλάβει το Τμήμα Τροχαίας Πύργου.