Τραγική κατάληξη είχε το ταξίδι ενός 73χρονου άνδρα, ο οποίος είχε μεταβεί από την Αθήνα στο χωριό του στην Ηλεία προκειμένου να ασχοληθεί με τη συγκομιδή ελιών.

Σύμφωνα με το Pelop News.gr, ο 73χρονος είχε ταξιδέψει από την Αθήνα στον τόπο καταγωγής του, στην περιοχή Άσπρα Σπίτια του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, με σκοπό να προχωρήσει στο μάζεμα της φετινής σοδειάς ελιάς.

Από νωρίς το πρωί του Σαββάτου (24/10), ο άνδρας είχε μεταβεί μόνος του στο κτήμα του, ξεκινώντας κανονικά τις αγροτικές εργασίες και στρώνοντας τα ελαιόπανα στο έδαφος.

Λίγο πριν από τις 12:00 το μεσημέρι, ο 73χρονος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο έδαφος, κάτω από ένα λιόδεντρο.

Ήταν πεσμένος πάνω στα απλωμένα πανιά, έχοντας ακριβώς δίπλα του το ελαιοραβδιστικό μηχάνημα που χρησιμοποιούσε για τη συγκομιδή.

Οι πρώτες ενδείξεις και η προανάκριση

Παρότι οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο 73χρονος δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί πλήρως, τα πρώτα διαθέσιμα στοιχεία συγκλίνουν στην εκδοχή ο θάνατός του να προήλθε από παθολογικά αίτια κατά τη διάρκεια της εργασίας του.

Για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών της υπόθεσης και τον επίσημο προσδιορισμό της αιτίας θανάτου, προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Αρχαίας Ολυμπίας.