Κρίσιμη είναι η κατάσταση της υγείας του 8χρονου που κινδύνεψε να χάσει τη ζωή του μετά από βουτιά στην παραλία Μαραθιάς στην Ηλεία.

Το συμβάν σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 28 Αυγούστου, όταν το μικρό αγόρι έπαιζε με συνομήλικους φίλους του στη θάλασσα. Τα παιδιά έκαναν βουτιές και κάτω από αδιευκρίνιστες προσώρας συνθήκες, ο 8χρονος κατάπιε μεγάλη ποσότητα νερού και έχασε τις αισθήσεις του.

Ο μικρός νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο, μετά τη μεγάλη προσπάθεια των γιατρών στο Νοσοκομείο Αμαλιάδας να το επαναφέρουν.

«Μάχη» έδωσαν οι γιατροί στο νοσοκομείο Αμαλιάδας για να επαναφέρουν τον ανήλικο

Όταν ο 8χρονος διεκομίσθη στο Γενικό νοσοκομείο Αμαλιάδας, η κατάσταση της υγείας του ήταν εξαιρετικά σοβαρή.

Ο γιατρός που τον παρέλαβε Βαγγέλης Δημητρόπουλος σοκαρισμένος από την εικόνα που αντίκρισε, ανέφερε σε ανάρτησή του στο Facebook πως «όταν βλέπεις ένα παιδί μπλε, άσφυγμο, με το κορμάκι του παγωμένο και την κοιλιά τούμπανο, συνέπεια πνιγμού, το μόνο που σκέφτεσαι είναι να ζήσει! Έκανα ό,τι μπορούσα, έκανα ό,τι έπρεπε!».

«Το παιδί άλλαξε χρώμα, άρχισε να κλαίει, απέκτησε πίεση, σφυγμό, τα ματάκια του ανοιγόκλειναν… Πόσο δικαίωση για έναν γιατρό ο αγώνας του, η προσπάθειά του να έχει επιτυχία!!!», τόνισε και έκλεισε την ανάρτησή του γράφοντας ότι «ήθελε ο Θεός να ζήσει και θα ζήσει… Μπορώ να αράξω πλέον ήρεμος σε μια γωνιά να κλάψω, να ανάψω ένα τσιγάρο, να χαλαρώσω… Σ’ ευχαριστώ Θεέ μου!!!».

Η ανάρτηση του γιατρού που παρέλαβε τον 8χρονο:

Οι επόμενες ώρες είναι κρίσιμες για την πορεία της υγείας του παιδιού, το οποίο παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει μεγάλη συγκίνηση στην Ηλεία, με την προσοχή πλέον να είναι στραμμένη στο Ρίο και στην εξέλιξη της κατάστασης του 8χρονου.

Πηγή: Pelop.gr