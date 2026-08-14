Χωρίς κανένα ενεργό μέτωπο παραμένει πλέον η πυρκαγιά που αναστάτωσε τη νύχτα την περιοχή της Αλφειούσας στον Πύργο Ηλείας. Η φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση περίπου στη 01:30 τα ξημερώματα της Παρασκευής, 14 Αυγούστου 2026, αντιμετωπίστηκε εγκαίρως πριν λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις, με τις δυνάμεις ωστόσο να παραμένουν στο σημείο για την πλήρη κατάσβεσή της.

Ολονύχτιος συναγερμός και κινητοποίηση

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το τοπικό μέσο ilialive.gr, το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής ενημερώθηκε στη 1:30 τη νύχτα, σημαίνοντας άμεσα συναγερμό. Η επέμβαση ήταν μαζική, προκειμένου να ελεγχθούν οι φλόγες μέσα στο σκοτάδι.

Για την οριοθέτηση της πυρκαγιάς επιχείρησαν και συνέβαλαν καθοριστικά 50 πυροσβέστες, με 13 υδροφόρα οχήματα, τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 18ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ), μηχανήματα έργου και υδροφόρες των τοπικών δήμων (ΟΤΑ), που παρείχαν κρίσιμη υποστήριξη στην επιχείρηση.

Το σενάριο του βραχυκυκλώματος και οι έρευνες

Αναφορικά με τα αίτια που προκάλεσαν την έναρξη της φωτιάς μέσα στη νύχτα, οι μέχρι στιγμής πληροφορίες κάνουν λόγο για ενδεχόμενο ατυχήματος. Ως επικρατέστερο σενάριο εξετάζεται η πτώση ενός πεύκου πάνω σε καλώδια της ΔΕΗ.

Τη διερεύνηση για τις ακριβείς συνθήκες εκδήλωσης του περιστατικού έχει ήδη αναλάβει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Ηλείας, το οποίο κινητοποιήθηκε από την πρώτη στιγμή.

Αξίζει να υπογραμμιστεί πως η ευρύτερη περιοχή της Ηλείας βρίσκεται και σήμερα (14/8) σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς (Κατηγορία 4), γεγονός που καθιστά απαραίτητη την αυξημένη επαγρύπνηση όλων.