Οριακή είναι η κατάσταση στον κάμπο της Ηλείας, μετά την υπερχείλιση του Πηνειού, με τα νερά να απειλούν άμεσα περιοχές του Δήμου Πηνειού και να έχουν ήδη προκαλέσει σοβαρές καταστροφές σε αγροτικές εκτάσεις.

Από την πρώτη στιγμή, μηχανήματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και συνεργεία της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πηνειού επιχειρούν σε καίρια σημεία, απομακρύνοντας φερτά υλικά και προσπαθώντας να διευκολύνουν τη ροή των υδάτων. Ωστόσο, ο μεγάλος όγκος νερού, που διοχετεύεται από το φράγμα Πηνειού δυσχεραίνει την κατάσταση, καθώς σε αρκετά σημεία, το ποτάμι φράζει, με αποτέλεσμα τα νερά να λιμνάζουν και να επεκτείνονται σε καλλιέργειες και κατοικημένες περιοχές.

Ιδιαίτερα επιβαρυμένη είναι η εικόνα σε Βαρθολομιό, Καλύβια, Λευκοχώρι, Καβάσιλα και Καρδιακαύτι, όπου χιλιάδες στρέμματα έχουν καλυφθεί από νερό, δημιουργώντας σκηνικό καταστροφής. Κάτοικοι της περιοχής κάνουν λόγο για πρωτόγνωρες καταστάσεις.

Ο Δήμαρχος Πηνειού, Αλέξης Καστρινός, επισημαίνει ότι το πρόβλημα δεν περιορίζεται στη φετινή υπερχείλιση, αλλά αποτελεί επαναλαμβανόμενο φαινόμενο. Όπως τονίζει, απαιτείται ένας συνολικός και οργανωμένος σχεδιασμός αντιπλημμυρικής προστασίας, με παρεμβάσεις που θα καλύπτουν τόσο τον Πηνειό, όσο και τον Αλφειό. Παράλληλα, υπογραμμίζει την ανάγκη για επιπλέον ταμιευτήρες, καλύτερη διαχείριση των υδάτων, και έμφαση στην πρόληψη αντί της εκ των υστέρων διαχείρισης των συνεπειών. Πολλά σπίτια υπέστησαν εκτεταμένες υλικές ζημιές, ενώ κάποιοι κάτοικοι εγκλωβίστηκαν και χρειάστηκε η άμεση παρέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Ανάλογη είναι η εικόνα και στις περιοχές που διασχίζει ο Αλφειός, όπου μεγάλες εκτάσεις έχουν μετατραπεί σε λασπότοπους, με τις ζημιές να καταγράφονται εκτεταμένες τόσο σε καλλιέργειες, όσο και σε υποδομές.

Σύμφωνα με το Patrisnews, ο Αλφειός παρουσίασε απότομη άνοδο της στάθμης του, με αποτέλεσμα να υπερχειλίσει πίσω από τα αναχώματα στην περιοχή Καλυβάκια και να πλημμυρίσει καλλιεργήσιμες εκτάσεις, ελαιώνες, πορτοκαλεώνες και αμπελώνες.

Η αύξηση της στάθμης ήταν τόσο ραγδαία, ώστε ο δρόμος προς τα Καλυβάκια κατέστη απροσπέλαστος. Οι Δήμοι Πύργος, Αρχαία Ολυμπία και Ανδρίτσαινα–Κρέστενα, έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, με συνεργεία της Πολιτικής Προστασίας να παραμένουν σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση περαιτέρω προβλημάτων.

Μαζαράκη Πηνείας: Κατολίσθηση απέκοψε την είσοδο του οικισμού

Σοβαρά προβλήματα πρόσβασης καταγράφηκαν στην περιοχή του Μαζαράκη Πηνείας, στο σημείο της εισόδου από τον Πρόδρομο Ηλείας, εξαιτίας μεγάλης κατολίσθησης, που σημειώθηκε τις τελευταίες ώρες.

Η έντονη μετακίνηση εδαφών, μετά το σημείο της βρύσης, είχε ως αποτέλεσμα σημαντικό τμήμα του οδοστρώματος να καλυφθεί από χώματα και φερτά υλικά, καθιστώντας αδύνατη τη διέλευση οχημάτων.

Η κατολίσθηση επηρέασε και βασικές υποδομές, καθώς από την πίεση των χωμάτων μετακινήθηκαν ακόμη και κολόνες ηλεκτροδότησης του ΔΕΔΔΗΕ, προκαλώντας έντονη ανησυχία για την ασφάλεια των κατοίκων και τη σταθερότητα της ηλεκτροδότησης στην περιοχή.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, το φαινόμενο εκδηλώθηκε έπειτα από τις έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών, που επιβάρυναν το ήδη ευάλωτο έδαφος της πλαγιάς. Το σημείο παραμένει επικίνδυνο, ενώ ζητείται άμεση παρέμβαση των αρμόδιων Υπηρεσιών για την απομάκρυνση των χωμάτων, την αποκατάσταση του δρόμου και τον έλεγχο της σταθερότητας των υποδομών.

Η πρόσβαση προς τον οικισμό πραγματοποιείται πλέον με δυσκολία, με τους κατοίκους να εκφράζουν φόβους για νέα κατολίσθηση, σε περίπτωση επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών.