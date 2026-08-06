Νέο μέτωπο πυρκαγιάς βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ηλεία, καθώς φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Αγία Μαρίνα του Δήμου Πύργου.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό γύρω στις 15:15, θέτοντας αμέσως τις αρμόδιες δυνάμεις σε κατάσταση συναγερμού.

Οι δυνάμεις που επιχειρούν στο σημείο

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα και 3 αεροσκάφη, ενώ παρέχουν συνδρομή υδροφόρες και μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α

#Πυρκαγιά σε γεωργική έκταση, στην περιοχή Aγία Μαρίνα Ηλείας. Κινητοποιήθηκαν 42 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα και 3 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 6, 2026

Σε εξέλιξη οι προσπάθειες κατάσβεσης

Οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις καταβάλλουν προσπάθειες για την οριοθέτηση της εστίας, ενώ τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς διερευνώνται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.