Για τον βιασμό μιας 66χρονης σε χωριό της ορεινής νότιας Ηλείας συνελήφθη και κατηγορείται ένας 22χρονος. Σύμφωνα με τα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας, ο 22χρονος φέρεται να μπήκε στο σπίτι της 66χρονης τα ξημερώματα, παραβιάζοντας ανασφάλιστο παράθυρο, ενώ αυτή κοιμόταν.

Με βάση τα όσα κατήγγειλε σύμφωνα με την ΕΡΤ η 66χρονη, ο δράστης την ανάγκασε με την απειλή μαχαιριού να υποκύψει στην πράξη του βιασμού. Ακολούθως έφυγε αρπάζοντάς της και το λάπτοπ που είχε σε τσάντα.

Λίγες ώρες αργότερα, η άτυχη γυναίκα κατήγγειλε το συμβάν στις αστυνομικές αρχές και ακολούθησε η άμεση κινητοποίησή τους και η σύλληψη του 22χρονου, ο οποίος αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας στον Πύργο.

Την υπόθεση ερευνούν οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Πύργου.