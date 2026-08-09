Στα χέρια των αρχών βρίσκεται ένας άνδρας, μέλος κυκλώματος που επιχείρησε να εξαπατήσει ηλικιωμένη γυναίκα στην Ηλεία παριστάνοντας τον λογιστή.

Η υποψιασμένη γυναίκα ειδοποίησε την Αστυνομία, η οποία έστησε παγίδα στους δράστες.

Κατά τη διάρκεια της σύλληψης στην Αμαλιάδα, ο κατηγορούμενος προέβαλε αντίσταση, ενώ ο συνεργός του επιχείρησε να εμβολίσει αστυνομικούς με το όχημά τους πριν τραπεί σε φυγή.

Το πρόσχημα των «λογιστών» και η αστυνομική παγίδα

Όλα ξεκίνησαν το μεσημέρι του Σαββάτου (09/08), όταν ο συλληφθείς μαζί με άγνωστο συνεργό του τηλεφώνησαν σε ηλικιωμένη γυναίκα σε περιοχή της Ήλιδας.

Προσποιούμενοι τους λογιστές και επικαλούμενοι την ανάγκη αντικατάστασης των χρημάτων της σε τραπεζικές κάρτες, ζήτησαν από την γυναίκα να συγκεντρώσει όλες τις οικονομίες της σε μια σακούλα και να την τοποθετήσει έξω από το σπίτι της.

Η ηλικιωμένη, ωστόσο, δεν πείστηκε από τους ισχυρισμούς των επίδοξων επιτήδειων.

Αντιλαμβανόμενη την απόπειρα απάτης, επικοινώνησε αμέσως με τις αστυνομικές αρχές.

Οι αστυνομικοί της υπέδειξαν να ακολουθήσει τις οδηγίες και να τοποθετήσει κοντά στην οικία της μια τσάντα που περιείχε υποτιθέμενα χρήματα, στήνοντας ενέδρα στους δράστες.

Σύλληψη με αντίσταση και απόπειρα εμβολισμού αστυνομικών

Λίγη ώρα αργότερα, ο κατηγορούμενος κατέφθασε στο σημείο ως συνοδηγός σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε ο συνεργός του, με σκοπό να παραλάβει την τσάντα.

Οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν, παρά τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλε κατά τη σύλληψή του.

Από τον σωματικό έλεγχο που ακολούθησε, κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα.

Την ίδια στιγμή, ο ασύλληπτος οδηγός του οχήματος πραγματοποίησε επικίνδυνο ελιγμό, επιχειρώντας να εμβολίσει τους αστυνομικούς, και στη συνέχεια ανέπτυξε ταχύτητα διαφεύγοντας προς άγνωστη κατεύθυνση.

Κλεμμένες πινακίδες από τη Γαστούνη

Από την προανάκριση που διενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, αποκαλύφθηκε επιπλέον ότι οι δράστες είχαν αφαιρέσει σε προγενέστερο χρόνο τις κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας από σταθμευμένο αυτοκίνητο στη Γαστούνη.

Στη συνέχεια τις είχαν τοποθετήσει στο όχημα διαφυγής, προκειμένου να καλύψουν τα ίχνη τους κατά την τέλεση της απάτης.

Ο συλληφθείς οδηγείται στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας (Παράλληλη έδρα Αμαλιάδας).

Παράλληλα, οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για την ταυτοποίηση, τον εντοπισμό και τη σύλληψη του συνεργού του.