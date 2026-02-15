Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, με θύμα έναν άνδρα, σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (13/2), σε περιοχή του Δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης.

Τραυμάτισε τον σύντροφό της στον ώμο με ψαλίδι

Σύμφωνα με πληροφορίες του patrisnews.gr, το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στον Δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης, στην κοινότητα της Κάτω Παναγίας, κατά τη διάρκεια έντονου καβγά. Όπως αναφέρεται, η γυναίκα φέρεται να άρπαξε ένα μεγάλο ψαλίδι και να τραυμάτισε στον ώμο τον σύντροφό της , με τον οποίο έχει αποκτήσει και ένα ανήλικο παιδί ηλικίας 1,5 έτους.

Το θύμα διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Γαστούνης και στη συνέχεια κατήγγειλε την επίθεση σε βάρος του.

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψή της

Αστυνομικοί του Τμήματος Ανδραβίδας-Κυλλήνης προχώρησαν στη σύλληψη της γυναίκας, η οποία οδηγήθηκε το Σάββατο, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αμαλιάδας. Σε βάρος της ασκήθηκε ποινική δίωξη για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και οπλοχρησία σε βαθμό πλημμελήματος, ενώ παραπέμφθηκε να δικαστεί την Τετάρτη από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αμαλιάδας.

Σύμφωνα με τον συνήγορο υπεράσπισης της κατηγορούμενης, πρόκειται για «ένα πραγματικά ατυχές περιστατικό – παρεξήγηση» και η γυναίκα «δεν είχε σε καμία περίπτωση πρόθεση ή προμελετημένο σχέδιο να τραυματίσει, πολλώ δε μάλλον να σκοτώσει τον επί 7 συναπτά έτη σύντροφό της».

