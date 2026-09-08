Παρά την αυστηροποίηση του νομοθετικού πλαισίου, που απαγορεύει τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους κάτω των 17 ετών και προβλέπει υψηλά πρόστιμα για τις παραβάσεις, η εικόνα στους δρόμους δεν φαίνεται να έχει διαφοροποιηθεί σημαντικά. Τα δύο πρόσφατα τροχαία στην Τήνο και στα Γλυκά Νερά, με θύματα μια 14χρονη και έναν 16χρονο αντίστοιχα, οι οποίοι επέβαιναν σε ηλεκτρικά πατίνια και νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομεία της Αθήνας, έχουν σημάνει συναγερμό στις αρμόδιες αρχές. Ως αποτέλεσμα, η Τροχαία προχωρά σε νέο κύκλο εντατικών ελέγχων, με έμφαση σε ομάδες ανηλίκων που χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια, παραβιάζοντας τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και εκθέτοντας τον εαυτό τους και τους υπόλοιπους χρήστες των δρόμων σε κίνδυνο.

Στην Αχαΐα έχουν ήδη ξεκινήσει από χθες στοχευμένοι τροχονομικοί έλεγχοι. Παράλληλα, στην Κεντρική Μακεδονία, και συγκεκριμένα στις περιοχές Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής, έως και την περασμένη Κυριακή πραγματοποιήθηκαν συνολικά 714 έλεγχοι. Από αυτούς προέκυψαν 43 παραβάσεις που αφορούσαν οδηγούς ΕΠΗΟ και δικύκλων. Αντίστοιχες επιχειρήσεις ελέγχου αναμένεται να ενταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας.

Την ίδια ώρα, σοβαρή είναι η κατάσταση της 14χρονης που μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» μετά από τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το κορίτσι επέβαινε ως συνεπιβάτης σε πατίνι, γεγονός που απαγορεύεται από τη νομοθεσία, το οποίο οδηγούσε μια 15χρονη. Το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή στην Τήνο, όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, οι δύο ανήλικες έπεσαν από το όχημα.

Η 15χρονη οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά, ενώ η 14χρονη υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι, καθώς δεν φορούσε κράνος. Ο πατέρας της ενημερώθηκε για το συμβάν από το Κέντρο Υγείας της Τήνου και, όπως ανέφερε, η κόρη του δεν διέθετε δικό της ηλεκτρικό πατίνι, καθώς ο ίδιος δεν της είχε επιτρέψει ούτε να έχει ούτε να χρησιμοποιεί τέτοιο όχημα. Η ανήλικη διασωληνώθηκε στην Τήνο και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην Αθήνα, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται δίνοντας μάχη για τη ζωή της.

Στο ΚΑΤ νοσηλεύεται και ένας ακόμη ανήλικος που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι. Πρόκειται για έναν 16χρονο, ο οποίος το βράδυ του Σαββάτου παρασύρθηκε στα Γλυκά Νερά από αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 19χρονος. Οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί. Από τη σύγκρουση ο 16χρονος προσέκρουσε στις προστατευτικές μπαριέρες και μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ, όπου δίνει μάχη για τη ζωή του.

Οι τελευταίες εξελίξεις επαναφέρουν στο προσκήνιο το ζήτημα της αποτελεσματικότητας των νέων κανόνων για τα ΕΠΗΟ. Παρότι η νομοθεσία έχει αυστηροποιήσει σημαντικά τις προϋποθέσεις χρήσης τους, απαγορεύοντας την οδήγηση από ανηλίκους και καθιστώντας υποχρεωτική τη χρήση κράνους, την ασφάλιση και την τήρηση συγκεκριμένων κανόνων κυκλοφορίας, η κατάσταση σε αρκετές περιπτώσεις εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από παραβατικότητα.

Οι αρμόδιες αρχές έρχονται αντιμέτωπες με καταγγελίες για επικίνδυνες συμπεριφορές, μεταξύ των οποίων και η περίπτωση χρήστη ηλεκτρικού πατινιού που κινούνταν καθημερινά στην αριστερή λωρίδα της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας, μέχρι να εμπλακεί σε τροχαίο και να τραυματιστεί ελαφρά. Παράλληλα, καταγράφονται συχνά παραβιάσεις του ΚΟΚ, όπως η παραβίαση ερυθρών σηματοδοτών και πινακίδων STOP, η κίνηση στο αντίθετο ρεύμα, η κυκλοφορία χωρίς φώτα, αλλά και η χρήση ηλεκτρικών πατινιών σε λεωφόρους όπου αυτή δεν επιτρέπεται. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι παραβάτες είναι ανήλικοι ή περιστασιακοί χρήστες.

Μπροστά σε αυτή την εικόνα, η Τροχαία εντείνει εκ νέου τους ελέγχους, με στόχο να περιοριστούν οι επικίνδυνες συμπεριφορές και να προστατευθούν τόσο οι ανήλικοι όσο και οι υπόλοιποι χρήστες του οδικού δικτύου. Η επιδίωξη είναι τα οχήματα μικροκινητικότητας να χρησιμοποιούνται με ασφάλεια και σύμφωνα με τον σκοπό για τον οποίο σχεδιάστηκαν: να διευκολύνουν τις καθημερινές μετακινήσεις των πολιτών, συμβάλλοντας παράλληλα στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Τα διαθέσιμα στοιχεία αποτυπώνουν το μέγεθος του προβλήματος. Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, περισσότεροι από 150 ανήλικοι χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομεία με τραυματισμούς που σχετίζονται με ηλεκτρικά πατίνια μόνο κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026. Κατά τη διάρκεια του 2025 καταγράφηκαν συνολικά 109 τροχαία ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια, εκ των οποίων δύο ήταν θανατηφόρα, ενώ περίπου 400 παιδιά και έφηβοι χρειάστηκαν νοσηλεία λόγω τραυματισμών.

Γιαννάκος: «Είναι σύγχρονες σκοτώστρες»

Την έντονη ανησυχία του για τους κινδύνους που εγκυμονεί η χρήση ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους εκφράζει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, με αφορμή τον σοβαρό τραυματισμό 14χρονης στην Τήνο. Παρά την απαγόρευση οδήγησης από ανηλίκους, τα περιστατικά συνεχίζονται, με τον ίδιο να ζητά την απομάκρυνση των ηλεκτρικών πατινιών από τους δρόμους.

Αναλυτικά, η δήλωσή του:

«ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΕ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΤΙΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ.

ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΣΚΟΤΩΣΤΡΕΣ.

ΟΙ ΝΟΜΟΙ AΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ

ΑΛΛΟ ΕΝΑ 14 ΧΡΟΝΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΑΠΟ ΤΗ ΤΗΝΟ ΔΙΝΕΙ ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΠΑΤΙΝΙ.

Από τέλος Ιουλίου 2026 ισχύει η απαγόρευση οδήγησης ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους. Σε λίγες ημέρες εντός του χρονικού διαστήματος που απαγορεύεται η οδήγηση πατινιών από ανήλικους έχουμε τέσσερις σοβαρούς τραυματισμούς ανηλίκων παιδιών από πτώσεις οδηγώντας ή συνεπιβάτες ηλεκτρικών πατινιών.

Ένα παιδί πέθανε στη ΜΕΘ του ΠΑΙΔΩΝ διασωληνωμένο δίνοντας τη μάχη για τη ζωή για ημέρες. Οι γονείς προχώρησαν σε δωρεά οργάνων και μπράβο για τη γεναιοδωρία, την γενναιότητα ψυχής που επέδειξαν.

Ένα ανήλικο 16; ετών δίνει μάχη για τη ζωή του διασωληνωμένο στη ΜΕΘ του ΚΑΤ. Ένα ακόμη παιδί διασωληνώθηκε και νοσηλεύτηκε στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΠΑΙΔΩΝ και τα κατάφερε από ΚΑΡΠΑΘΟ.

Και σήμερα ξημερώματα ένα κορίτσι 14 ετών διεκομίσθη από ΤΗΝΟ με σοβαρότατα τραύματα που προήλθαν από πτώση από ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε ένα ανήλικο κορίτσι 15 ετών.

Στις 23.45 μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας ΤΗΝΟΥ.

Εκεί οι συνάδελφοι παρά τις ελλείψεις βασικών ειδικοτήτων ιατρών έπεσαν καταπάνω της, καλέστηκε και ήρθε αμέσως ιδιώτης γιατρός παθολόγος πρώην εργαζόμενος του ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ και διασωλήνωσε το παιδί. Η οδηγός 15 Χρονη του πατινιού δεν έπαθε κάτι.

Άμεσα η 14 Χρονη με αεροδιακομιδή έφθασε τα ξημερώματα σήμερα στο ΠΑΙΔΩΝ ΑΓΛΑΪ́Α ΚΥΡΙΑΚΟΥ.

Χειρουργήθηκε και νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ σε σοβαρή κατάσταση. Δίνουμε μάχη να σωθεί το κορίτσι.

Γι αυτό είναι τα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία και όχι να γεμίζουν εισαγγελικά παρκαρισμένα παιδιά και να κάνουμε το χωροφύλακα.

Το κράτος κοιμάται.

Επιτέλους απαγορεύστε αυτές τις σύγχρονες ΣΚΟΤΩΣΤΡΕΣ από τους δρόμους. Τι άλλα πρέπει να συμβεί; Βλέπετε γονείς και αστυνομία δεν μπορούν να αποτρέψουν τα ανήλικα να οδηγούν ηλεκτρικά πατίνια.

Πως είναι δυνατόν για να κερδίζουν κάποιοι να τίθενται σε κίνδυνο ζωές παιδιών;

300 ανήλικα παιδιά έως 16 ετών περισσότερο ή λιγότερο τραυματισμένα μεταφέρθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2026 στα νοσοκομεία από ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια. Τα 150 παιδιά εξ αυτών στα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία ΠΑΙΔΩΝ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ και ΑΓΛΑΪ́Α ΚΥΡΙΑΚΟΥ πολλά με σοβαρούς τραυματισμούς.

Τι άλλο πρέπει να γίνει για να εξαφανιστούν από τους δρόμους τα πατίνια;»