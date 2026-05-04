Χωρίς κράνος και υπό την επήρεια αλκοόλ εντοπίστηκαν εκατοντάδες οδηγοί να οδηγούν ηλεκτρικά πατίνια σε οδικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου Αττικής.

Η Τροχαία έκανε ελέγχους και όπως αποδείχτηκε η… νέα μόδα των δρόμων δεν τηρούσε την νομιμότητα.

Συγκεκριμένα, από το πρωί της περασμένης Παρασκευής και μέσα σε τρεις μέρες έγιναν «397- έλεγχοι σε οδικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου του Νομού Αττικής, όπου βεβαιώθηκαν -127- παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους και -8- για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης».

Όπως φαίνεται και στις εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία, πολλοί οδηγοί δεν φορούσαν κράνος με αποτέλεσμα να εντοπιστούν από τους αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.).