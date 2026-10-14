Σε νέα τροχιά εισέρχεται το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου (Great Sea Interconnector), καθώς κατατέθηκε η αίτηση αδειοδότησης για τη διενέργεια βυθομετρικών μελετών από το εξειδικευμένο γαλλικό σκάφος «Abeille Marengo». Η συγκεκριμένη αδειοδότηση αποτελεί το πρώτο ουσιαστικό βήμα, το οποίο θα ανοίξει τον δρόμο για την υποβολή του αιτήματος έναρξης των εργασιών και τη μεταγενέστερη έκδοση των απαιτούμενων NAVTEX.

Το αντικείμενο της ωκεανογραφικής μελέτης

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος, το αίτημα αφορά την πραγματοποίηση υποθαλάσσιων ερευνών για την πόντιση καλωδίων συνεχούς ρεύματος. Την υλοποίηση της προκαταρκτικής αυτής μελέτης –που περιλαμβάνει ωκεανογραφικές και βυθομετρικές μετρήσεις στην περιοχή μεταξύ Κορακιάς Ηρακλείου και Κύπρου– έχει αναλάβει η εταιρεία Next Geosolution Europe SA, κατόπιν ανάθεσης από την ανάδοχο NEXANS SA.

Περιορισμός των εργασιών στα εθνικά χωρικά ύδατα

Όπως αναφέρεται στον κυπριακό Τύπο, το αίτημα εστιάζει στη χορήγηση εξαίρεσης ώστε το ερευνητικό πλοίο να επιχειρήσει αποκλειστικά εντός των εθνικών χωρικών υδάτων. Στην παρούσα φάση, οι προγραμματισμένες δραστηριότητες δεν επεκτείνονται σε ευαίσθητες θαλάσσιες ζώνες της ελληνικής ΑΟΖ ή της υφαλοκρηπίδας ανατολικά της Κάσου, περιοχές που βρίσκονται στο επίκεντρο των τουρκικών αμφισβητήσεων.

Πολιτική κάλυψη και ευρωπαϊκή παρακολούθηση

Η πρόοδος του έργου επιβεβαιώθηκε και από πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, ο οποίος υπογράμμισε ότι η ελληνική πλευρά θα προχωρήσει άμεσα στις απαραίτητες αδειοδοτήσεις και την έκδοση των NAVTEX. Παράλληλα, επισήμανε πως η εξέλιξη του Great Sea Interconnector παρακολουθείται στενά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ θα ληφθούν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα σε συντονισμό με τη Γαλλία και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Σημειώνεται ότι το γαλλικών συμφερόντων ερευνητικό σκάφος, μήκους 72 μέτρων, βρίσκεται επί του παρόντος ελλιμενισμένο στη Νάπολη της Ιταλίας, εν αναμονή της ολοκλήρωσης των τυπικών διαδικασιών.