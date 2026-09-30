Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην οδό 28ης Οκτωβρίου, στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου στο κέντρο της Αθήνας, όταν ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε πεζή γυναίκα, η οποία είναι έγκυος.

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως δυνάμεις της Τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τη γυναίκα και τη μετέφερε στο νοσοκομείο ΚΑΤ.

Λόγω του περιστατικού προκλήθηκε σημαντική δυσχέρεια στην κίνηση των οχημάτων στην περιοχή.