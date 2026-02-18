Μια ακολουθία από αναρτήσεις στο διαδίκτυο με ψευδείς ειδήσεις που αφορούν τον Μάκη Τριανταφυλλόπουλο είδαν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες δέκα ημέρες. Οι ειδήσεις αυτές είναι στημένες στο ίδιο σενάριο και με τα ίδια εμπλεκόμενα πρόσωπα, αλλά σε διαφορετικές εκδοχές σκηνικού. Εμφανίζονται δηλαδή αναρτήσεις σε πολύ γνωστά ΜΜΕ, όπως το Mega και το ΣΚΑΪ, αλλά και σε ενημερωτικά site με παραποιημένο τίτλο, όπως επί παραδείγματι promtothema.com ή realnewsupdate.info.

Πρόκειται για μια απάτη που έχει στηθεί για να υφαρπάξει χρηματικά ποσά από εύπιστους πολίτες, οι οποίοι είναι δυνατόν να πέσουν θύματα κυκλώματος, που χρησιμοποιεί δήθεν χρηματοπιστωτική ορολογία, υποσχόμενη εύκολα κέρδη, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Πιο συγκεκριμένα, με σκηνικό από το Mega και το ΣΚΑΪ εμφανίζεται ο Μάκης Τριανταφυλλόπουλος σε δήθεν τηλεοπτική κόντρα με τον Διευθυντή της Τραπέζης της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα και με αντικείμενο τα μεγάλα προβλήματα της καθημερινότητας για τους Έλληνες πολίτες.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης αυτής, η οποία επαναλαμβάνουμε δεν πραγματοποιήθηκε πότε, ο Μάκης Τριανταφυλλόπουλος φαίνεται να προτείνει τη χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας με μια μικρή συμμετοχή της τάξεως των 250 ευρώ, από την οποία ο χρήστης μπορεί να αποκομίσει πολύ μεγάλα κέρδη. Μάλιστα, ο Μάκης Τριανταφυλλόπουλος φέρεται να λέει πως και ο ίδιος χρησιμοποιεί αυτή την πλατφόρμα με πολύ καλά αποτελέσματα.

Πρόκειται, φυσικά, για μια τεράστια απάτη, η οποία σαν στόχο έχει πολίτες, που καμία σχέση δεν έχουν με χρηματοπιστωτικά προϊόντα ή με τη χρηματοπιστωτική ορολογία.

Το σενάριο των διαφόρων εκδοχών με τις οποίες εμφανίζονται οι ψευδείς αυτές αναρτήσεις είναι το ίδιο. Ευκολοχώνευτο και εύληπτο. Η παγίδα κρύβεται στην υπόσχεση πως θα υπάρχει η δυνατότητα εύκολου κέρδους. Το δόλωμα είναι ο Μάκης Τριανταφυλλόπουλος.

Στις διάφορες εκδοχές που εντοπίσαμε, η δήθεν ηλεκτρονική πλατφόρμα κατονομάζεται είτε ως «Ευγενής Κορβία», είτε ως «Victory Invest». Παρακολουθήστε τώρα το πώς λειτουργεί η απάτη μετά την ανάρτηση της ψευδούς είδησης. Μια γυναίκα, αναγνώστρια της «Ζούγκλας», η οποία ενδιαφέρθηκε, μπήκε στον κόπο να καταγράψει την τηλεφωνική της επικοινωνία, μέσω Viber, με την εκπρόσωπο της «Victory Invest», που της επιβεβαιώνει την ιστορία.

Για να είναι πιο πειστική η διαδικασία, λίγο αργότερα κάποιος Ανδρέας Κατσιαντώνης τηλεφωνεί στην ενδιαφερόμενη γυναίκα, η οποία φέρει το όνομα «Αλεξάνδρα», εμφανιζόμενος ως επίσημος μεσίτης της «Victory Invest» και στην οποία προωθεί το περίφημο προϊόν.

Παρακολουθήστε τις δύο συνομιλίες:

Δείτε τώρα τρεις εκδοχές από ψευδείς αναρτήσεις στο ίντερνετ αυτή τη φορά:

Η πρώτη με σκηνικό τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Σήμερα», του Δημήτρη Οικονόμου και του Άκη Παυλόπουλου, οι οποίοι «φιλοξενούν» τον Μάκη Τριανταφυλλόπουλο και τον Γιάννη Στουρνάρα:

Η δεύτερη εκδοχή παρουσιάζεται με φόντο στούντιο του τηλεοπτικού σταθμού Mega:

Η τρίτη εκδοχή αφορά δημοσίευμα σε δήθεν ενημερωτικό site, με τίτλο realnewsupdate.info, που χρεώνεται σε υπαρκτή δημοσιογράφο:

Δεν είναι ούτε η πρώτη, ούτε και η τελευταία φορά που Έλληνες και Ελληνίδες δημοσιογράφοι χρησιμοποιούνται σε ψηφιακές απάτες, από άτομα που επιχειρούν να υφαρπάξουν χρήματα από εύπιστους πολίτες. Φανταζόμαστε ότι στη διαπίστωση αυτή έχει καταλήξει και η Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, η οποία θεωρείται από πολλούς αποτελεσματική.

Έχουν περάσει πάνω από δέκα ημέρες όπου ψευδείς αναρτήσεις, όπως οι προαναφερθείσες, έχουν κατακλύσει το διαδίκτυο. Εκ του αποτελέσματος προκύπτει πως οι απατεώνες εξακολουθούν ανενόχλητοι να «αναπτύσσουν» τα ταλέντα τους, με θύματα Έλληνες πολίτες.

Αλήθεια, πώς προτίθεται η Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος να καταστείλει τέτοιου είδους διαδικτυακές δραστηριότητες, αλλά και να θωρακίσει γνωστούς δημοσιογράφους ή καλλιτέχνες και γενικώς πρόσωπα με δημόσια δραστηριότητα από το σύνδρομο καταρράκωσης τους κύρους τους δια της μεθόδου των ψευδών ειδήσεων; Είναι υποχρέωση της Υπηρεσίας να κυνηγήσει συστηματικά όλους αυτούς τους «πειρατές» του διαδικτύου.

Όπως θα προσέξατε στις υποτιθέμενες αυτές τηλεοπτικές εκπομπές και στις φωτογραφίες που ακολούθησαν τις ψευδείς αναρτήσεις, που είναι τόσο πειστικές με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, τα μόνα θύματα δεν ήταν ο Μάκης Τριανταφυλλόπουλος και ο Γιάννης Στουρνάρας, αλλά και άλλοι δημοσιογράφοι. Αισθανόμαστε υποχρεωμένοι να ενημερώσουμε – εμείς τουλάχιστον – τους πολίτες για τους κινδύνους που καιροφυλακτούν στον κόσμο του διαδικτύου. Και επειδή, τουλάχιστον στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι άλλοι συνάδελφοι, που εκτίθενται από αυτή την παράνομη δραστηριότητα των απατεώνων, δεν κινήθηκαν για να απαιτήσουν τον εντοπισμό των διαδικτυακών «πειρατών», οφείλουμε να πούμε πως είναι πολλοί οι αναγνώστες της «Ζούγκλας», οι οποίοι έως φαίνεται προσέτρεξαν και κατέβαλαν αυτό το ποσό των 250 ευρώ. Προφανώς, πείστηκαν από αυτά που είδαν. Άρα, το πρόβλημα είναι υπαρκτό και πρέπει να αντιμετωπιστεί.

Είναι προφανές πως εφεξής και με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, θα αυξηθεί ο αριθμός αναρτήσεων με ψευδές περιεχόμενο που στόχο θα έχουν την παγίδευση πολιτών, για διάφορα ζητήματα. Αυτή η απειλή, της αέναης διαδικτυακής απάτης, αφορά την Πολιτική, προφανώς την Οικονομική καθημερινότητα των πολιτών, αλλά και την ερμηνεία μείζονων κοινωνικών ζητημάτων που απασχολούν τη χώρα. Με λίγα λόγια, ο κίνδυνος είναι συνεχής και υπαρκτός και η Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος είναι υποχρεωμένη τουλάχιστον να ενημερώνει σε καθημερινή βάση τους πολίτες και να τους εξηγεί πώς θα αμυνθούν στην επέλαση της ψευδούς πληροφορίας.