Μία νέα υπόθεση σοβαρής διαδικτυακής απάτης βρίσκεται στο μικροσκόπιο της Αστυνομίας στην Πάτρα, μετά την επίσημη καταγγελία που έγινε την Κυριακή.

Το θύμα, αναζητώντας επενδυτικές ευκαιρίες, είχε ανοίξει πριν από περίπου επτά μήνες λογαριασμό σε μια διαδικτυακή πλατφόρμα που εμφανιζόταν ως εξειδικευμένη υπηρεσία τοποθετήσεων σε κρυπτονομίσματα.

Κατά τη διάρκεια αυτών των μηνών, ο πολίτης πείστηκε να καταθέσει σταδιακά ένα τεράστιο ποσό που ξεπερνά τις 90.000 ευρώ, έχοντας την ψευδαίσθηση ότι τα κεφάλαιά του αξιοποιούνταν και απέφεραν σημαντικά κέρδη. Η πραγματικότητα αποκαλύφθηκε δραματικά όταν αποφάσισε να προχωρήσει στην ανάληψη των χρημάτων του.

Αντί για την επιστροφή των κεφαλαίων, οι διαχειριστές της πλατφόρμας απαίτησαν επιπλέον καταβολές, προφασιζόμενοι κάλυψη φόρων, προμηθειών και εξόδων για την αποδέσμευση των ποσών. Αυτή η αδικαιολόγητη απαίτηση ήγειρε τις υποψίες του παθόντος, ο οποίος συνειδητοποίησε ότι είχε πέσει θύμα καλοστημένης απάτης και προσέφυγε αμέσως στις Αρχές.

Η ΕΛ.ΑΣ. διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών, ενώ παράλληλα απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες να παραμένουν εξαιρετικά επιφυλακτικοί απέναντι σε επενδυτικές προτάσεις στο διαδίκτυο που υπόσχονται υπερβολικές αποδόσεις και ζητούν συνεχώς νέες χρηματικές καταθέσεις.

Πηγή: apohxos.gr