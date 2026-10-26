Ο διαιτητής, Ηλίας Κορομηλάς ήταν ο πρώτος που μπήκε στο γραφείο του Ανακριτή σήμερα, Δευτέρα 26 Οκτωβρίου και αμέσως αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Μάλιστα για το υπέρογκο ποσό των 102.000 ευρώ που εντοπίστηκε σπίτι του, είπε ότι από την Ευρωλίγκα έχει πάρει δύο ποσά ως αποζημίωση. Ένα ποσό 193.000 ευρώ και ένα ακόμη 70.000 ευρώ επειδή δεν υπέπεσε σε κανένα παράπτωμα. Αυτά του πιστώθηκαν στην τράπεζα, αλλά εν συνεχεία ένα ποσό το σήκωσε λόγω οικογενειακών θεμάτων με τη σύζυγό του.

Για την καταγγελία απόπειρας δωροδοκίας Ουκρανού διαιτητή λέει ότι η συγκεκριμένη καταγγελία είναι γνωστή στις ελληνικές Αρχές και έχει τεθεί στο αρχείο, ενώ για τις απολαβές του έχει έρθει ο λογιστής του και έχει ήδη καταθέσει ως μάρτυρας υπεράσπισης.

Σειρά για να απολογηθεί τώρα έχει πάρει η διαιτητής, Βάσω Τσαρούχα, ενώ στην Ευελπίδων έφτασε ο έκτος της ομάδας του Βαγγέλη Λιόλιου, Τάσος Πηλοϊδης. Υπενθυμίζουμε πως οι τρεις εκ των έξι κατηγορουμένων έχουν ήδη προφυλακιστεί.

Αρχικά τον δρόμο της φυλακής πήρε την περασμένη Παρασκευή (26/10) ο πρώην διαιτητής, Πέτρος Παπαπέτρου, στο σπίτι του οποίου βρέθηκε και κατασχέθηκε το υπέρογκο ποσό των 820.000 ευρώ, το οποίο έκρυβε σε χρηματοκιβώτιο. Ακόμη, χθες, Κυριακή 25 Οκτωβρίου, μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους, ο πρώην πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος και το «δεξί του χέρι», Γιώργος Μαυραγάνης προφυλακίστηκαν.

Λιόλιος και Μαυραγάνης αρνούνται τις κατηγορίες

Στις απολογίες τους και οι δύο αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Ο Βαγγέλης Λιόλιος, υποστήριξε ότι είναι θύμα σκευωρίας προσώπων με τα οποία βρίσκεται σε αντιδικία, με στόχο την απομάκρυνσή του από την προεδρία της ΕΟΚ. Για την υπεράσπισή του, μάλιστα, προσκόμισε φορολογικούς ελέγχους των τελευταίων ετών.

Μετά την απολογία του πρώην πια προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, σειρά είχε χθες ο κατηγορούμενος επιχειρηματίας Γιώργος Μαυραγάνης, ο οποίος κι εκείνος αρνήθηκε τις σε βάρος του κατηγορίες.

Ο επιχειρηματίας απάντησε στις ερωτήσεις που του τέθηκαν, με τη διαδικασία να ολοκληρώνεται σε αισθητά μικρότερο χρονικό διάστημα από εκείνη του Λιόλιου.

Ο Παπαπέτρου υποστηρίζει πως δεν δωροδοκήθηκε

Λίγο μετά τις 14:00 το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής, ο Κατερινιώτης διαιτητής πήγε να καταθέσει στο γραφείο του Ανακριτή, με την πρώτη ώρα της διαδικασίας να αφορά αποκλειστικά την εξέταση των δικαιολογητικών στοιχείων που προσκόμισε, ώστε να δικαιολογήσει το τεράστιο ποσό που βρέθηκε σε μετρητά στην κατοικία του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκε τις κατηγορίες για παθητική δωροδοκία. Όπως υποστήριξε ενώπιον του Ανακριτή, τα χρήματα αυτά δεν αποτελούν προϊόν δωροδοκίας ή παράνομης δραστηριότητας, αλλά προέρχονται μόνο από την επαγγελματική του δραστηριότητα, προσκομίζοντας σχετικά έγγραφα για να στηρίξει τον ισχυρισμό του.

Μάλιστα, σύμφωνα με όσα κατέθεσε το ετήσιο του εισόδημα αγγίζει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ και αυτό προέρχεται από αποταμιεύσεις από την εργασία του ως διαιτητής, το δασαρχείο και οικογενειακά εισοδήματα.

Σύμφωνα με την απολογία του Πέτρου Παπαπέτρου, τα 820.000 ευρώ που εντοπίστηκαν σε χρηματοκιβώτιο, δικαιολογούνται απολύτως, καθώς, όπως είπε, είναι ένα ποσό που συγκέντρωσε μέσα στα χρόνια που πέρασαν.