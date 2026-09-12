Σειρά εξελίξεων και αποκαλύψεων έχει πυροδοτήσει ο ξαφνικός θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος βύθισε στο πένθος το πανελλήνιο. Ο αγαπημένος τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή από ανακοπή καρδιάς το απόγευμα της Τετάρτης, 9 Σεπτεμβρίου, την ώρα που υποβαλλόταν σε διαδικασία πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο «Stem Cell», επί της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι.

Καθώς οι αρμόδιες Αρχές ερευνούν εξονυχιστικά κάθε στοιχείο για να ρίξουν φως στις ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στην τραγωδία, οι μαρτυρίες πρώην ασθενών για τον ιδιοκτήτη του κέντρου, Ηλία Θεοδωρόπουλο, πληθαίνουν και προκαλούν ανατριχίλα.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, μια γυναίκα που είχε διαγνωστεί με επιθετικό καρκίνο του μαστού, περιέγραψε τη δική της εμπειρία. Όπως κατέθεσε, ο συγκεκριμένος γιατρός την αποθάρρυνε από το να ακολουθήσει την κλασική ιατρική οδό. Εμφανιζόταν άκρως επιφυλακτικός απέναντι στις καθιερωμένες ογκολογικές θεραπείες και, στον αντίποδα, διακατεχόταν από απόλυτη βεβαιότητα για την αποτελεσματικότητα των δικών του, εναλλακτικών μεθόδων.

Συγκεκριμένα, της αντιπρότεινε ένα εξαιρετικά κοστοβόρο σχήμα, ζητώντας το ποσό των 3.000 ευρώ. Αντί για στοχευμένη θεραπεία, ο γιατρός επέμενε πως οι απλοί καθαρισμοί του εντέρου θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην πλήρη ίαση του καρκίνου. Μάλιστα, όπως αποκάλυψε η μάρτυρας, της συνέστησε να καταναλώνει περισσότερες από 50 βιταμίνες ημερησίως, εκτοξεύοντας το κόστος σε δυσβάσταχτα επίπεδα.

Για να κάμψει τις όποιες αμφιβολίες των ασθενών του και να χτίσει τυφλή εμπιστοσύνη, ο ίδιος χρησιμοποιούσε βαρύγδουπες εκφράσεις, επαναλαμβάνοντας συχνά τη φράση: «Πρώτα είναι ο Θεός και μετά εγώ».

Η αλαζονική του στάση επιβεβαιώνεται και από τα λόγια της καταγγέλλουσας, η οποία περιέγραψε γλαφυρά το προφίλ που είχε χτίσει στους αριστοκρατικούς κύκλους της πρωτεύουσας: «Ο γιατρός ήταν και είναι σελέμπριτι στους κύκλους των πλουσίων. Το έλεγε και το ξαναέλεγε ότι είναι κάτω από τον Θεό».

Η υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Πλέον, αναμένονται τα επίσημα πορίσματα των Αρχών που ερευνούν τόσο τα αίτια θανάτου του γνωστού καλλιτέχνη, όσο και τις ιατρικές πρακτικές που ακολουθούνταν στο εν λόγω ιατρείο.