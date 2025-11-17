Eπιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Πανέξυπνη, και με αξιοζήλευτα αντανακλαστικά, μια 79χρονη γυναίκα στο Ηράκλειο Κρήτης, κατέγραψε τον αριθμό της πινακίδας ενός άνδρα, ο οποίος την ξεγέλασε και της υφάρπαξε το ποσό των 700 ευρώ, με αποτέλεσμα ο δράστης να συλληφθεί αμέσως.

Η 79χρονη χθες (16/11) το πρωί, δέχτηκε τηλεφώνημα από έναν άγνωστο, που της είπε, ότι ο γιος της έχει εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα και χρειαζόταν άμεσα χρήματα.

Η ηλικιωμένη γυναίκα είχε 700 ευρώ, τα οποία παρέδωσε σε έναν συνεργό του, ο οποίος χωρίς να χάσει καθόλου χρόνο, πήγε σχεδόν αμέσως στο σπίτι της με ένα αυτοκίνητο, για να εισπράξει τα χρήματα.

Η 79χρονη μέσα σε ελάχιστο χρόνο κατάλαβε ότι επρόκειτο για απάτη. Αμέσως τηλεφώνησε στις αστυνομικές Αρχές, περιγράφοντας με ακρίβεια, το τι ακριβώς συνέβη. Τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ κινητοποιήθηκαν αμέσως και εντόπισαν το όχημα αλλά και τον εισπράκτορα, ο οποίος είχε μαζί του τα χρήματα που επιστράφηκαν στην γυναίκα.

Η ψυχραιμία και η εγρήγορση είναι πολύτιμες αρετές, όπως αποδεικνύεται για ακόμη μια φορά.

Πηγή: ΠΑΤΡΙΣ