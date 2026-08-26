Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη το μεσημέρι της Τετάρτης 26 Αυγούστου.

Ένας ηλικιωμένος που κινείτο με το αυτοκίνητό του στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη στην Εγνατία Οδό, αισθάνθηκε αδιαθεσία και ακινητοποίησε το όχημα στη μέση του δρόμου.

Βίντεο από το τροχαίο στην Εγνατία Οδό:

Ένα όχημα που βρισκόταν από πίσω του, στο οποίο επέβαιναν ένα ηλικιωμένο ζευγάρι και ο εγγονός τους προσέκρουσε στο σταματημένο αυτοκίνητο, καθώς ο οδηγός δεν πρόλαβε να αντιδράσει.

Από την πρόσκρουση, τραυματίστηκαν οι τρεις ηλικιωμένοι και ο εγγονός. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που ανέλαβαν να μεταφέρουν τους τραυματίες στο νοσοκομείο «Παπανικολάου».

Πηγή: Thestival