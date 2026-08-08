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Xωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 77χρονος από πηγάδι, στον οικισμό Παλαγία Αλεξανδρούπολης.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το συμβάν το μεσημέρι του Σαββάτου (8/8) και άμεσα κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αλεξανδρούπολης και την 4η ΕΜΑΚ.

Οι πυροσβέστες εντόπισαν τον ηλικιωμένο εντός του πηγαδιού, χωρίς τις αισθήσεις του και τον ανέσυραν με τη χρήση φορείου και σχοινιών.

Στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.