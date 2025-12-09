Ηλικιωμένος άνδρας πραγματοποιούσε εργασίες σε κερασμοσκεπή στη Θεσσαλονίκη όταν έπεσε σε ταράτσα και υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς.
Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 12:00 το μεσημέρι σε πολυκατοικία επί της οδού Ερμού.
Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες ο άνδρας έπεσε από τα κεραμίδια και εγκλωβίστηκε ανάμεσα σε δύο τοιχάκια.
Οι γείτονες έσπευσαν να ενημερώσουν Πυροσβεστική, ΕΚΑΒ και Αστυνομία προκειμένου να διασώσουν τον ηλικιωμένο.
Δείτε σχετικό βίντεο:
Στο σημείο πήγαν 14 πυροσβέστες και κλιμάκιο της 2ης ΕΜΑΚ.
Πολύ προσεκτικά και βήμα βήμα απεγκλώβισαν τον ηλικιωμένο και τον παρέδωσαν στο ΕΚΑΒ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος έχει υποστεί κατάγματα στα άκρα και ενδεχομένως, άλλα τραύματα για τα οποία εξετάζεται στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» όπου διακομίστηκε.
Πηγή: Thestival