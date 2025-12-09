Ηλικιωμένος άνδρας πραγματοποιούσε εργασίες σε κερασμοσκεπή στη Θεσσαλονίκη όταν έπεσε σε ταράτσα και υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 12:00 το μεσημέρι σε πολυκατοικία επί της οδού Ερμού.

Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες ο άνδρας έπεσε από τα κεραμίδια και εγκλωβίστηκε ανάμεσα σε δύο τοιχάκια.

Οι γείτονες έσπευσαν να ενημερώσουν Πυροσβεστική, ΕΚΑΒ και Αστυνομία προκειμένου να διασώσουν τον ηλικιωμένο.

Δείτε σχετικό βίντεο:

Στο σημείο πήγαν 14 πυροσβέστες και κλιμάκιο της 2ης ΕΜΑΚ.

Πολύ προσεκτικά και βήμα βήμα απεγκλώβισαν τον ηλικιωμένο και τον παρέδωσαν στο ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος έχει υποστεί κατάγματα στα άκρα και ενδεχομένως, άλλα τραύματα για τα οποία εξετάζεται στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» όπου διακομίστηκε.

