Τραγικό τέλος στη ζωή του έβαλε ένας ηλικιωμένος στην τοπική κοινότητα Ελαιώνα, στον Πύργο.

Σύμφωνα με το ilialive.gr, ο περίπου 75 ετών άνδρας εντοπίστηκε το πρωί της Παρασκευής (28/8) χωρίς τις αισθήσεις του, μέσα σε πηγάδι στην αυλή της κατοικίας του, από οικεία του πρόσωπα.

Με βάση τις πρώτες πληροφορίες, ο ηλικιωμένος φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή του διά απαγχονισμού.

Στο σημείο επιχείρησε η Πυροσβεστική Υπηρεσία για την ανάσυρσή του από το πηγάδι, ενώ την προανάκριση για τις συνθήκες του περιστατικού έχει αναλάβει η Αστυνομία.