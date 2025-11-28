Συνελήφθη 75χρονος στο κέντρο του Βόλου σήμερα τα ξημερώματα (22/11) για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ μετέφερε τυφλό φίλο του πίσω στο σπίτι του.

Οι ηλικιωμένοι είχαν βρεθεί σε συνεδρίαση σε ξενοδοχείο της πόλης και φεύγοντας πήρε έναν τυφλό φίλο του στο αυτοκίνητο με σκοπό να τον γυρίσει σπίτι.

Λίγο πριν φτάσουν, περιπολικό της Τροχαίας τους έκανε σήμα για τυχαίο έλεγχο. Το αλκοτέστ έδειξε 0,65 mg/l και στις δύο μετρήσεις, όταν το όριο είναι 0,20.

Ο 75χρονος συνελήφθη, ενώ οι αστυνομικοί φρόντισαν να συνοδεύσουν τον φίλο του μέχρι την πόρτα του, καθώς ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε μόλις λίγα μέτρα πριν φθάσουν στο σπίτι.

Επιπλέον σημειώνεται ότι ο 75χρονος οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου και ο τυφλός φίλος του κατέθεσε ως μάρτυρας υπεράσπισης.

Του ζήτησε δημόσια συγγνώμη, λέγοντας ότι δεν περίμενε πως η παράκλησή του θα τον έμπλεκε σε τέτοια ιστορία. «Φταίω εγώ που του το ζήτησα», είπε χαρακτηριστικά.

Τέλος, ο ηλικιωμένος τόνισε πως είναι σε νηστεία για τα Χριστούγεννα και είχε πιει μόνο δύο ποτήρια κρασί. Έμεινε άφωνος όταν είδε το αλκοτέστ να δείχνει τόσο υψηλή μέτρηση.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο, αλλά τον κήρυξε ατιμώρητο.

Πηγή: Γεγονότα