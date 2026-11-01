Σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο μεταξύ πατέρα και γιού σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 1η Νοεμβρίου, στο Ίλιον.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο μετά τις 15:00 ένας 18χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι στον 61χρονο πατέρα του, τραυματίζοντας τον στον λαιμό και την πλάτη.

Ο 61χρονος διακομίστηκε, έχοντας τις αισθήσεις του, στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», ενώ ο νεαρός συνελήφθη. Σε βάρος του 18χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας.