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Σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο μεταξύ πατέρα και γιού σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 1η Νοεμβρίου, στο Ίλιον.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο μετά τις 15:00 ένας 18χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι στον 61χρονο πατέρα του, τραυματίζοντας τον στον λαιμό και την πλάτη.
Ο 61χρονος διακομίστηκε, έχοντας τις αισθήσεις του, στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», ενώ ο νεαρός συνελήφθη. Σε βάρος του 18χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας.