Βίαιο επεισόδιο εκτυλίχθηκε στο Ίλιον, όταν ένας άνδρας οδηγός επιτέθηκε με γροθιές σε γυναίκα μέσα στο όχημά της και μπροστά στα μάτια του ανήλικου παιδιού της, μετά από έντονο καβγά για την προτεραιότητα σε στενό δρόμο.

Το συμβάν έλαβε χώρα το μεσημέρι της Τρίτης (9/6) σε έναν στενό δρόμο διπλής κατεύθυνσης, στα σύνορα των δήμων Ιλίου και Καματερού. Τα δύο αυτοκίνητα βρέθηκαν αντιμέτωπα και η κυκλοφορία διακόπηκε, καθώς κανένας από τους δύο οδηγούς δεν έκανε αρχικά πίσω για να περάσει ο άλλος.

Η οδηγός εξήγησε ότι της ήταν αδύνατο να κάνει όπισθεν, επειδή το αυτοκίνητό της θα έβγαινε σε μια κεντρική οδική αρτηρία με μεγάλη κίνηση, κάτι που ενείχε κίνδυνο τροχαίου. Στον αντίποδα, ο άνδρας αρνήθηκε επίσης να οπισθοχωρήσει, υποστηρίζοντας ότι είχε υποβληθεί πρόσφατα σε χειρουργική επέμβαση.

Το χρονικό της επίθεσης

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας βγήκε από το αμάξι του και διαμαρτυρήθηκε στη γυναίκα για τον τρόπο που μπήκε στο στενό, τονίζοντας ότι ο ίδιος εργάζεται ως επαγγελματίας οδηγός και ότι έχει χειρουργηθεί στον τένοντα.

Η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο λίγα δευτερόλεπτα μετά, όταν η γυναίκα του ζήτησε ξανά να κάνει πίσω, σχολιάζοντας πως αν δεν είναι σε θέση να οδηγήσει, δεν θα έπρεπε να βρίσκεται στο τιμόνι. Τα λόγια αυτά εξόργισαν τον άνδρα, ο οποίος πλησίασε το παράθυρο της οδηγού και τη χτύπησε με γροθιά στο πρόσωπο, τραυματίζοντάς τη στο μάτι. Όλα αυτά συνέβησαν την ώρα που το ανήλικο παιδί της βρισκόταν στο πίσω κάθισμα.

Παρά τις αποδοκιμασίες και τις φωνές των γειτόνων που έγιναν μάρτυρες του σκηνικού, ο δράστης δεν πτοήθηκε· επέστρεψε στο αυτοκίνητό του, έκανε τελικά όπισθεν και εξαφανίστηκε από την περιοχή.

Οι περίοικοι κατάφεραν να σημειώσουν τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος και τον παρέδωσαν στις αστυνομικές αρχές που έφτασαν στο σημείο. Αυτή τη στιγμή, η ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποιεί εκτεταμένες αναζητήσεις για τη σύλληψη του άνδρα εντός των ορίων του αυτοφώρου.

Η γυναίκα, εκτός από το τραύμα στο μάτι, παραμένει σε κατάσταση έντονου σοκ, όπως και το παιδί της που είδε από κοντά την επίθεση, ενώ η αστυνομική έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.