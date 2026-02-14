«Ξινή» βγήκε η χθεσινοβραδινή (13/2), βόλτα σε κάποιους οδηγούς στο Ίλιον, καθώς δεν είχαν υπολογίσει ότι θα έπεφταν σε «μπλόκο» της Τροχαίας. Αποτέλεσμα, 14 αυτοκίνητα έφυγαν με τον γερανό και οι ιδιοκτήτες τους με… ταξί.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Τροχαίας, «έγιναν 107 έλεγχοι οχημάτων και βεβαιώθηκαν 41 παραβάσεις του ΚΟΚ, όπως ενδεικτικά, για στέρηση άδειας οδήγησης, μη χρήση προστατευτικής ζώνης, μη χρήση κράνους και χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση κ.α. Ακόμα αφαιρέθηκαν 8 άδειες κυκλοφορίας και 15 άδειες ικανότητας οδήγησης». Από την Τροχαία ενημερώνουν ότι η χθεσινή εξόρμηση, δεν θα είναι η μοναδική, και θα ακολουθήσουν και άλλες.

Δείτε σχετικό βίντεο: