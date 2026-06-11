Ένα ακόμη σοκαριστικό περιστατικό έμφυλης βίας καταγράφηκε το μεσημέρι της Τρίτης 9/6, στα όρια Ιλίου και Καματερού, όταν ένας άνδρας επιτέθηκε και γρονθοκόπησε γυναίκα οδηγό ύστερα από διαπληκτισμό για την προτεραιότητα των οχημάτων τους.

Ο δράστης συνελήφθη με την κατηγορία της επικίνδυνης σωματικής βλάβης και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε ψυχιατρική κλινική, όπου αποφασίστηκε ο εγκλεισμός του μετά από εξέταση.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε δρόμο διπλής κατεύθυνσης και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ένταση ξεκίνησε εξαιτίας διαφωνίας για το ποιο όχημα είχε προτεραιότητα.

Βίντεο που έφερε στη δημοσιότητα το Star καταγράφει τον άνδρα να βγαίνει από το αυτοκίνητό του και να κατευθύνεται προς τη γυναίκα οδηγό, απευθύνοντάς της τον λόγο σε έντονο ύφος.

Ίλιον: Η επίθεση μπροστά στο παιδί της

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο άνδρας πλησίασε το όχημα της γυναίκας και τη χτύπησε στο πρόσωπο, προκαλώντας της τραυματισμό στο μάτι. Ιδιαίτερα σοκαριστικό είναι το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της επίθεσης στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου βρισκόταν το ανήλικο παιδί της.

Το περιστατικό προκάλεσε την άμεση αντίδραση περαστικών και αυτοπτών μαρτύρων, οι οποίοι έσπευσαν να παρέμβουν και να αποδοκιμάσουν τη βίαιη συμπεριφορά του άνδρα.

Συνελήφθη και οδηγήθηκε σε ψυχιατρείο

Μετά την επίθεση, ο δράστης επέστρεψε στο όχημά του, έκανε όπισθεν και απομακρύνθηκε από το σημείο. Ωστόσο, οι αστυνομικές αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα και προχώρησαν στη σύλληψή του στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε για ψυχιατρική αξιολόγηση. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Καθημερινής», μετά την εξέτασή του αποφασίστηκε ο εγκλεισμός του σε ψυχιατρική κλινική.

Το νέο περιστατικό έρχεται να προστεθεί στη μακρά λίστα περιστατικών επιθετικής συμπεριφοράς στους ελληνικούς δρόμους, αναδεικνύοντας για ακόμη μία φορά το φαινόμενο της οδηγικής βίας και τις επικίνδυνες διαστάσεις που μπορεί να λάβει μια καθημερινή διαφωνία πίσω από το τιμόνι.